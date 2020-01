Settore giovanile



Nuova sconfitta per la Juniores

sabato, 18 gennaio 2020, 17:27

La Lucchese è stata sconfitta per 1 a 0 in casa dal Ghiviborgo e bisogna dire che onestamente che la squadra di Giraldi, ex rossonero, ha giocato piuttosto bene. La Lucchese è parsa troppo rinunciataria e sempre schiacciata nella sua metà campo. Nel secondo tempo, poi, i padroni di casa hanno subito due espulsioni piuttosto ingenue per doppia ammonizioni e l'arbitro ha cacciato prima Bianchi e poi Durante. Nei minuti di recupero, gli ospiti hanno trovato il gol della vittoria con Secchi.

Da segnalare che nella Lucchese hanno giocato per la prima volta il portiere Agozzino ed il centrocampista Olivieri, anche se quest'ultimo è dovuto uscire anzitempo per un infortunio ad una caviglia.Sabato prossimo ci sarà la trasferta di Pontedera.Andando alla cronaca della partita, l'unica occasione da gol del primo tempo è stata al 46', quando Lo Russo ha saltato un difensore rossonero, è sceso sulla destra ed ha messo in mezzo la palla per Del Re, ma la sua conclusione è terminata di poco a lato. Nella ripresa, all'8', Rocchiccioli ha colpito la traversa con un tiro da fuori. Al 28' l'arbitro ha annullato un gol di Del Re, che di testa aveva messo in rete sul cross di Lo Russo. Al 31' Sgrilletti ha colpito di testa impegnando il portiere avversario in una parata a terra. Il Ghiviborgo ha segnato al 46' con Secchi, ben imbeccato da Lo Russo.

Lucchese – Ghiviborgo 0 - 1

Lucchese: 1 Agozzino, 2 Cantone, 3 Angeli, 4 Iosif, 5 Matteoni, 6 Cinelli, 7 Bonuccelli (39' st 13 Maltese), 8 Bianchi, 9 Durante, 10 Olivieri, (29' pt 17 Fambrini) 11 Yener (14' st 18 Sgrilletti). A disposizione: 12 Mattugini, 14 Iannello, 15 Ghiloni, 16 Lenzi, 19 Nutini. Allenatore: Graziani

Ghiviborgo: 1 Manfredi, 2 Lo Russo, 3 Cavani, 4 Federigi, 5 Pazzaglia, 6 Disperati, 7 Giovannetti (1' st 18 Secchi), 8 Woolard (24' st 19 Maggi), 9 Del Re, 10 Fomov, 11 Rocchiccioli (14' st 16 Donati). A disposizione: 12 Tozzini, 13 Milanesio, 14 Barbi, 15 Bazelli. Allenatore: Giraldi.

Arbitro: Sig. Niccolai di Pistoia.Assisenti: Sig. Guiducci di Empoli e Sig. De Stefano di Empoli.

Note.Espusi: Bianchi (L) al 35' st, Durante al 38' st per somma di ammonizioni.