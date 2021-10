Con il Teramo, un pari senza emozioni

Altri articoli in Settore giovanile

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:45

Il direttore sportivo del settore giovanile: "La difficoltà più grande è riallacciare i rapporti che si sono sfilacciati per tutte le vicissitudini che sono accadute nel corso di questi anni con le società dilettantistiche vicine e di far capire loro che non siamo la concorrenza ma su un piano diverso,...

sabato, 9 ottobre 2021, 17:06

La Primavera 3 di mister Carruezzo vince anche a Pesaro e rimane in testa al girone sia pure in coabitazione con l'Imolese: doppio vantaggio dei rossoneri con Calvigioni e Fioriti, i padroni di casa accorciano nella ripresa ma non basta

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:25

Il responsabile del settore giovanile rossonero fa il punto: "Ci vogliono anni per costruire un settore giovanile importante: il risultato quotidiano è quello di far crescere il singolo. Se cresce il singolo ne giova anche il gruppo.

sabato, 2 ottobre 2021, 17:24

Gran bella vittoria della Lucchese Primavera 3 di mister Carruezzo che all'esordio casalingo allo stadio di Marlia batte nettamente il Grosseto con il punteggio finale di 4-1: in gol Quirini, Camminai (doppietta) e Gradi