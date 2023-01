Settore giovanile : primavera 3



Disastro Primavera

sabato, 28 gennaio 2023, 17:08

Ennesimo rovescio per i rossoneri di mister Carruezzo che in vantaggio per 1-0 con la Carrarese si sono fatti superare, grazie a una serie di errori talvolta marchiani, sino a arrivare a perdere per 5-1. A segno Donchowski, Warid sbaglia il rigore del possibile pari.

Davvero una prestazione sconcertante quella dei rossoneri, che sabato prossimo saranno a Vercelli. In vantaggio al 2' con Donchowski, nel giro di pochi minuti, anche grazie a una serie di errori, si sono fatti riprendere e superare dagli apuani a segno al 5' con una autorete di Santelli e al 7' con Criscuolo. Al 15' Warid cicca la possibilità di far pari su rigore, poi al 40' fa il tris per gli ospiti Pasquni. La ripresa continua all'insegna degli errori dei rossoneri che consentono alla Carrarese di realizzare altre due reti: con Criscuolo subito in avvio e con Pasquini alla mezzora.

Lucchese-Carrarese: 1-5

Lucchese: Labozzetta, Santelli, Quochi, Filippelli, Andreini, Muratore, Warid, Menicagli, Camaiani, Napoli M., Donchowski. A disp. Giunti, Marciane, Turini, Giovannetti, Comparelli, Soares, Nastasi, Lazzari, Carcano, Cecili, Napoli T., Sasso, Santini. All. Carruezzo.

Carrarese: Gatti, Khaabti, NAzzaro, Del Pecchia, Bagmoli, De Cicco, Grasso, Sansano, Criscuolo, Tognocchi, Pasquini. A disp. Pennacchi, Ratti, Di Matteo, Gentili, Pampu, Bologna, Yedoubi, Scaletti. All. Danesi.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 2' pt Donchowski, 5' pt Santelli aut., 7' pt e 2' st Criscuolo, 40' pt e 30' st Pasquini,