Finalmente la vittoria

sabato, 4 febbraio 2023, 17:08

I rossoneri di mister Carruezzo vengono travolti per 4-0 dalla seconda forza del campionato che realizza due gol per tempo, nel finale di gara espulso per somma di ammonizioni Tiesse. Lucchese che sfiora il pari inizialmente e poi sparisce dal campo

sabato, 28 gennaio 2023, 17:08

Ennesimo rovescio per i rossoneri di mister Carruezzo che in vantaggio per 1-0 con la Carrarese si sono fatti superare, grazie a una serie di errori talvolta marchiani, sino a arrivare a perdere per 5-1. A segno Donchowski, Warid sbaglia il rigore del possibile pari

sabato, 21 gennaio 2023, 18:16

I rossoneri di mister Carruezzo tornano dall'isola con una sconfitta per 3-1 a Olbia. Doppio vantaggio dei padroni di casa con la Lucchese che riapre la gara con Warid sul finire del secondo tempo, poi il tris che chiude il match

sabato, 10 dicembre 2022, 15:18

I ragazzi di mister Carruezzo, senza alcuni giocatori aggregati alla prima squadra, vengono superati sul proprio campo dall'Alto Adige che realizza un gol per tempo: campionato ora che entra nella sosta natalizia, la prima partita sarà il 14 gennaio contro il Fiorenzuola