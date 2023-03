Primavera, ora la situazione si fa critica

Altri articoli in Settore giovanile

martedì, 28 febbraio 2023, 19:57

Per la Primavera 3 guidata da Carruezzo urge una vittoria: i punti dai playout non sono più cinque di vantaggio, ma soltanto due. L'1-4 subito dal Piacenza è stata una mazzata che non ci voleva e serve una sterzata a livello di risultati altrimenti il campionato rischia di complicarsi maledettamente

sabato, 25 febbraio 2023, 17:06

Ancora una severa lezione per la Primavera 3 di mister Carruezzo che rimedia altri quattro gol in casa, stavolta dal Piacenza. Pesa l'espulsione sull'1-1 di Pirola, allontanato dall'arbitro per proteste. Il gol del momentaneo pareggio siglato da Durante, ella ripresa gli emiliani dilagano

sabato, 18 febbraio 2023, 17:51

I rossoneri vengono battuti a Lecco per 4-1. A decidere la sfida, i primi venti minuti nei quali i lombardi sono andati per tre volte a segno, indirizzato il match. Di Camaiani la rete della bandiera

sabato, 11 febbraio 2023, 16:57

La Primavera di mister Carruezzo vince lo scontro diretto contro la Vis Pesaro al termine di una partita combattuta fino all'ultimo. Il gol dell'1 a 0 finale è arrivato nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore per atterramento in area ai danni di Camaiani e trasformato dallo stesso...