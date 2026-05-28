Settore giovanile



Under 19, a caccia della finale

venerdì, 12 giugno 2026, 08:30

Sabato, alle ore 18, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana, un risultato difficilmente prevedibile a inizio stagione quando il settore giovanile è dovuto ripartire da zero dopo l'ennesimo fallimento.

La Lucchese, come nelle gare precedenti, sarà rinforzata dai giovani under che hanno dato il loro contributo alla vittoria in campionato di Eccellenza: da Ragghianti a Xeka, da Ennached a Sansaro. L'appuntamento è al Porta Elisa per le 18