Under 19, a caccia della finale

Settore giovanile
venerdì, 12 giugno 2026, 08:30
Sabato, alle ore 18, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana, un risultato difficilmente prevedibile a inizio stagione quando il settore giovanile è dovuto ripartire da zero dopo l'ennesimo fallimento.
La Lucchese, come nelle gare precedenti, sarà rinforzata dai giovani under che hanno dato il loro contributo alla vittoria in campionato di Eccellenza: da Ragghianti a Xeka, da Ennached a Sansaro. L'appuntamento è al Porta Elisa per le 18
sabato, 6 giugno 2026, 22:34
I rossoneri di mister Tempesti passano ai rigori in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana: Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza, determinanti anche le parate di Ennached.
venerdì, 5 giugno 2026, 08:45
Una gara secca in campo avverso per provare a continuare l'avventura: i ragazzi di mister Tempesti saranno in campo domani alle ore 17 a Cortona (in provincia di Arezzo) per la gara che vale l'accesso alle semifinali della Coppa Toscana contro il Cortona Camucia
sabato, 30 maggio 2026, 17:28
La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1: sabato 6 giugno la prossima gara
giovedì, 28 maggio 2026, 08:27
Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16