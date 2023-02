Primavera, di sconfitta in sconfitta

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 18 febbraio 2023, 17:51

I rossoneri vengono battuti a Lecco per 4-1. A decidere la sfida, i primi venti minuti nei quali i lombardi sono andati per tre volte a segno, indirizzato il match. Di Camaiani la rete della bandiera

sabato, 11 febbraio 2023, 16:57

La Primavera di mister Carruezzo vince lo scontro diretto contro la Vis Pesaro al termine di una partita combattuta fino all'ultimo. Il gol dell'1 a 0 finale è arrivato nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore per atterramento in area ai danni di Camaiani e trasformato dallo stesso...

sabato, 4 febbraio 2023, 17:08

I rossoneri di mister Carruezzo vengono travolti per 4-0 dalla seconda forza del campionato che realizza due gol per tempo, nel finale di gara espulso per somma di ammonizioni Tiesse. Lucchese che sfiora il pari inizialmente e poi sparisce dal campo

sabato, 28 gennaio 2023, 17:08

Ennesimo rovescio per i rossoneri di mister Carruezzo che in vantaggio per 1-0 con la Carrarese si sono fatti superare, grazie a una serie di errori talvolta marchiani, sino a arrivare a perdere per 5-1. A segno Donchowski, Warid sbaglia il rigore del possibile pari