Settore giovanile



Primavera, urge una vittoria

martedì, 28 febbraio 2023, 19:57

di diego checchi

Per la Primavera 3 rossonera guidata da Carruezzo urge una vittoria, infatti i punti dai playout non sono più cinque di vantaggio, bensì soltanto due. L'1-4 subito dal Piacenza è stata una mazzata che non ci voleva ma chi ha visto la partita, ha sottolineato che la squadra è rimasta in gara fino all'espulsione di Pirola, poi quando i ragazzi sono rimasti in 10, la squadra emiliana ha preso il sopravvento ed è cambiato tutto l'andamento della partita. Adesso sabato prossimo ci sarà una partita molto importante contro il Modena a Saltocchio.

All'andata la Lucchese batté in trasferta i gialloblu e adesso dovrà cercare di invertire la rotta, cercando a tutti i costi di ottenere i 3 punti, perchè l'obbiettivo della società rossonera è quello di rimanere in primavera 3. Tutto è ancora in ballo ma ci vuole una sterzata a livello di risultati altrimenti il campionato rischia di complicarsi maledettamente e pensare che all'inizio della stagione questa squadra era partita molto bene con due vittorie consecutive che lasciava presagire un campionato di buon livello, invece sono successe molte cose che hanno fatto sì che questa squadra non sia riuscita a rendere come avrebbe dovuto. Sabato prossimo alle ore 14:30 a Saltocchio, ci sarà il nodo cruciale per questa stagione di questi ragazzi. Da capire se mister Maraia concederà alcuni giocatori della prima squadra tipo D'Ancora e Ferro che già sabato scorso erano presenti a giocare. Non sarà invece disponibile Catania, ancora alle prese con un leggero infortunio.