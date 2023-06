Settore giovanile



Bruno Russo nuovo direttore del settore giovanile rossonero?

mercoledì, 7 giugno 2023, 07:26

Lo storico dirigente rossonero Bruno Russo potrebbe essere il nuovo direttore del settore giovanile rossonero. I rumors sul suo nome crescono di giorno in giorno e molti indizi portano proprio la sua figura nel ruolo destinato a provare a rilanciare il calcio giovanile dopo anni di stenti, anche legati ai pochi, pochissimi mezzi finanziari a disposizione.

Russo, che attualmente è un dirigente rossonero dopo aver ceduto insieme agli altri vecchi soci le sue quote al Gruppo Bulgarella, sarebbe vicino a ricevere l'incarico dopo che sono state esplorate alcune soluzioni esterne che però non hanno preso materialmente corpo. Così, il suo nome ha preso giorno dopo giorno quota, anche in considerazione della sua storia personale durante la quale non sono mancate le valorizzazioni di elementi giovani in prima squadra, sin dai tempi della gestione Bacci con Pagliuca in panchina. Si tratterebbe, visto il modesto livello degli ultimi anni, di un incarico oltre che di particolare prestigio, anche di evidente impegno: giocatori, squadre da rilanciare a partire dalla Primavera, strutture di allenamento, le problematiche non mancano di sicuro