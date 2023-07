Continua l’attività dell’Academy Lucchese

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 22 giugno 2023, 13:06

La formazione rossonera era incappata in una stagione disastrosa, peraltro dopo un avvio promettente, finendo battuta anche negli spareggi play out dall'Olbia che sul campo l'hanno vista retrocedere in Primavera 4. Ma complici alcune mancate iscrizioni, esistono fondate speranze che sia ripescata in Primavera 3

mercoledì, 7 giugno 2023, 07:26

Lo storico dirigente rossonero potrebbe essere il nuovo direttore del settore giovanile rossonero. I rumors sul suo nome crescono di giorno in giorno e molti indizi portano proprio la sua figura nel ruolo destinato a provare a rilanciare il calcio giovanile dopo anni di stenti

domenica, 23 aprile 2023, 19:08

Le formazioni professionistiche rossonere chiudono il campionato regolare con due pari contro i pari età della Carrarese: gli Under 17 si classificano al quinto posto, gli Under 15 ultimi, nettamente staccati dalle altre formazioni

sabato, 22 aprile 2023, 17:42

Dopo lo 0-4 dell'andata i rossoneri subiscono l'identico punteggio in Sardegna contro l'Olbia nella gara di ritorno dei play out e lasciano la Primavera 3 al termine di un'annata totalmente negativa