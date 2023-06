Settore giovanile



Lucchese, ripescaggio per la formazione Primavera?

giovedì, 22 giugno 2023, 13:06

Mentre il nuovo direttore del settore giovanile Bruno Russo, che si avvarrà anche del contributo di Augusto Rotolo, a sua volta responsabile della scuola calcio rossonera, è al lavoro per ridefinire l'intera struttura e creare le condizioni per garantire l'arrivo con il tempo di alcuni giocatori in prima squadra, filtrano ottimismo sul destino della Primavera della Lucchese.

Come si ricorderà, la formazione era incappata in una stagione disastrosa, peraltro dopo un avvio promettente, finendo battuta anche negli spareggi play out dall'Olbia che sul campo l'hanno vista retrocedere in Primavera 4. Ma complici alcune mancate iscrizioni, esistono fondate speranze che sia ripescata nella prossima stagione in Primavera 3. Speranze di ripescaggio anche per la formazione femminile, anch'essa retrocessa al termine di una stagione tutt'altro che esaltante.