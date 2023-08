Settore giovanile



Academy Lucchese: alle basi del settore giovanile rossonero

sabato, 26 agosto 2023, 16:38

Se la Lucchese, oggi presieduta del presidente Andrea Bulgarella, può vantare la creazione di tutte le squadre del settore giovanile dalla Primavera all'Under 9 lo deve soprattutto al lavoro attento e meticoloso dall'Academy Lucchese, la scuola calcio riconosciuta ed ufficiale creata da Simone Angeli e Bruno Dianda, con il supporto del direttore sportivo Augusto Rotolo.

La scuola calcio rossonera in questi anni ha formato 140 ragazzi che dal prossimo anno giocheranno in società professionistiche dal grande valore, come Empoli e Fiorentina, ma che soprattutto saranno il serbatoio di nuove leve proprio per la Lucchese. Fra i giovani calciatori che grazie all'Academy hanno spiccato il volo ricordiamo Rocco Lemmetti e Giacomo Lucchesi, approdati all'Empoli, mentre per Gianluca Tambellini, Aaron Romani e Samuel Metallori, per i quali si sono aperte le porte del Viola Park.

Il grande lavoro dell'Academy ha portato così la compagine rossonera ad avere dopo tantissimi anni una "cantera" vera e propria dove in futuro si spera di veder crescere i nuovi Marco Rossi e Ighli Vannucchi. L'Academy Lucchese da questa stagione amplierà ancora di più il proprio raggio di azione, come sta a testimoniare il fatto della creazione del nuovo polo Academy Lucchese a San Filippo e l'affiliazione con il Castelnuovo Garfagnana, in modo da poter portare in più zone della città, e della provincia, le proprie metodologie di lavoro e di dare la possibilità a tutti i bambini di poter indossare la prestigiosa maglia rossonera, con la speranza, in futuro, di poter calcare il terreno del Porta Elisa. L'attività per i tesserati della scuola calcio rossonera comincerà nei primi giorni di settembre, ed è aperta a tutti i nati dal 2012 al 2018. Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni può chiamare il numero 392.0155022, Jonathan.