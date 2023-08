Settore giovanile



A che punto è il settore giovanile?

domenica, 6 agosto 2023, 15:48

Quando ormai siamo ad agosto, uno dei settori della nuova Lucchese di cui è filtrato davvero ben poco è quello del mondo giovanile. La società, probabilmente presa da urgenze di riorganizzazione della struttura e dalla prima squadra ha lavorato a fari molto spenti. Al punto che a oggi non sono stati ancora ufficializzati i nomi degli allenatori delle principali formazioni giovanili a partire dalla Primavera in attesa del ripescaggio in terza serie e che dovrebbe essere guidata da uno storico ex come Lulù di Stefano. Ma da più parti arrivano richieste di battere qualche colpo. E' il caso di Vincenzo Marsili che ci scrive in termini decisamente duri: "Alla data attuale non sono ancora stati indicati gli allenatori del settore giovanile. Vi sembra una Società che ha davvero un progetto sportivo serio a lungo termine? Molti ragazzi di talento e molti tecnici mortificati da un atteggiamento di totale indifferenza se ne sono andati. Il giornalismo è stato troppo buono finora con questo Presidente che sbarca a Lucca per interessi legittimamente speculativi...".

Dubbi sui tempi e sulla direzione di marcia arrivano anche da un'altra lettera firmata da Simone Conti il cui nipote faceva parte degli Allievi della scorsa stagione: "Per il settore giovanile, ancora tutto tace, spesso leggo e sento attacchi gratuiti alla vecchia società, non conosco e non commento quello che succedeva nei piani alti, ma per esperienza personale avendo riscontrato 1000 difficoltà nella gestione delle giovanili, ma quando è stata promessa una cosa è sempre stata mantenuta. Mio nipote giocava nella squadra allievi ancora non sa se è stato confermato ufficialmente, ogni giorno si è fatto 2 ore di treno per venire all'Acquedotto cosi come altri ragazzi ma i vostri colori gli sono entrati nel cuore con allenatori e custodi dell'Acquedotto che per prima cosa sono tifosi della Pantera. Spero che tutto questa non venga cancellato con un colpo di spugna".