Settore giovanile



Ecco tutti gli allenatori del settore giovanile rossonero

giovedì, 10 agosto 2023, 11:22

La Lucchese ha ufficializzato il nuovo organigramma del settore giovanile, il cui responsabile come noto è Bruno Russo con Augusto Rotolo che è responsabile delle attività di base. Qualche conferma, come Vito Graziani, alcuni ritorni, a partire da quello di Lulù Di Stefano alla guida della Primavera che dovrebbe essere ripescata, e qualche ingresso come quello dell'ex calciatore rossonero Jacopo Fanucchi che allenerà gli Under 13 rossoneri. Ecco l'elenco completo:



PRIMAVERA

Oliviero DI STEFANO

collaboratore: Vadim AKOPOV



UNDER 17

Vito GRAZIANI

collaboratore: Luca LUCCHESI



UNDER 16

Matteo BONATTI

Marco MAZZARONE



UNDER 15

Gianluca CECCHI



Augusto Rotolo

Responsabile attività di base



UNDER 14

Marco MAFFEI





UNDER 13

Allenatori:

Jacopo FANUCCHI

Claudio PIRAINO

Collaboratori:

Umberto PIANDEROSO

Valdo KOLA



UNDER 12

Niccolò DE SANTIS

Salvatore MORELLO



UNDER 11

Giacomo PESI

Luca SINESI



UNDER 10

Marcello BIANCANI

Valdo KOLA



UNDER 9

Monassito CASALI