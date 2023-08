Settore giovanile



Primavera, cresce l'attesa per un possibile ripescaggio

giovedì, 31 agosto 2023, 07:35

di gianluca andreuccetti

É iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio della nuova stagione della Primavera della Lucchese. In casa rossonera, c'è grande attesa per vedere all'opera la squadra del neo tecnico Oliviero di Stefano che ha cominciato la preparazione. Al momento, l'unica incertezza rimane legata al campionato a cui l'U19 potrà partecipare. Infatti, nonostante la sconfitta maturata nei play-out contro l'Olbia, cresce l'ottimismo per un possibile ripescaggio in Primavera 3. Molto passerà dalla sentenza del Consiglio di stato, chiamato ad esprimersi sulla possibile riammissione in Serie B e in Serie C di diverse società. Intanto, con un comunicato ufficiale, nei giorni scorsi la Lega Pro ha reso noto le date ufficiali dei campionati di Primavera 3 e Primavera 4, che inizieranno il 23 settembre e termineranno il 13 aprile. Di seguito, ecco le date complete.

PRIMAVERA 3

Regular season

Inizio Campionato: 23 Settembre 2023

Soste Campionato: dal 23 Dicembre 2023 al 6 Gennaio 2024 (compresi) 16 Marzo 2024

Termine Campionato: 13 Aprile 2024

Play out

Gara di andata: 20 Aprile 2024

Gara di ritorno: 27 Aprile 2024

Play off

Primo Turno Fase del Girone Gara di andata: 20 Aprile 2024

Gara di ritorno:27 Aprile 2024

Secondo Turno Fase del Girone Gara di andata: 04 Maggio 2024

Gara di ritorno:11 Maggio 2024 Finali

Gara di andata:18 Maggio 2024 Gara di ritorno 25 Maggio 2024

Trofeo Dante Beretti

Gara unica 02 Giugno 2024

PRIMAVERA 4

Regular season

Inizio Campionato: 23 Settembre 2023

Soste Campionato14 Ottobre 2023 18 Novembre 2023 dal 23 Dicembre 2023 al 13 Gennaio 2024 (compresi) 17 Febbraio 2024 16 Marzo 2024

Termine Campionato: 13 Aprile 2024

Play off

Primo Turno Fase del Girone Gara di andata: 20 Aprile 2024

Gara di ritorno: 27 Aprile 2024

Secondo Turno Fase del Girone Gara di andata: 04 Maggio 2024

Gara di ritorno: 11 Maggio 2024

Finali Gara di andata: 18 Maggio 2024

Gara di ritorno: 25 Maggio 2024