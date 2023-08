Settore giovanile



Russo: "A breve annunceremo i nuovi allenatori del settore giovanile"

lunedì, 7 agosto 2023, 11:59

Bruno Russo, insieme ai suoi collaboratori a partire da Augusto Rotolo, è impegnato nell'allestimento dalla nuova stagione del settore giovanile rossonero che, viene assicurato, regalerà finalmente prospettive e soddisfazioni. A breve, l'annuncio anche degli allenatori delle varie formazioni a partire da quella della Primavera che è ancora in attesa del possibile ripescaggio.

"A breve annunceremo i nomi degli allenatori – conferma Russo – stiamo lavorando perché il nostro settore giovanile sia di primissimo ordine, basti pensare che dopo una vita stiamo riscattando giocatori, è una scelta ben precisa della società che vede nel settore giovanile un asset fondamentale. Stiamo investendo e lo continueremo a fare per arrivare a avere formazioni importanti in tutti i tornei a cui parteciperemo: vogliamo lottare per le prime posizioni".

"Siamo al lavoro – conclude il responsabile del settore giovanile – perché arrivino a Lucca talenti in grado poi di essere finalmente un bacino da cui possa attingere la prima squadra. Il ripescaggio della Primaverra 3? Per il momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali".