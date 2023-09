Settore giovanile



Allievi e giovanissimi nazionali, svelati i gironi: le date ufficiali e il calendario

venerdì, 8 settembre 2023, 16:47

di gianluca andreuccetti

Finalmente si riparte. Nella serata di ieri, la FIGC ha reso noto la composizione del girone, le date ufficiali e il calendario dei campionati Under 17 e Under 15 Serie C. La Lucchese sarà impegnata nel girone A con Alessandria, Carrarese, Giana Erminio, Novara, Olbia, Pergolettese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres e Virtus Entella. Unitamente alla pubblicazione dei gironi, la FIGC ha reso noto anche il calendario le date ufficiali dei due campionati, con la regular season che inizierà il 24 settembre 2023 e terminerà il 5 maggio 2024. Nella 1^giornata, i rossoneri affronteranno in casa l'Olbia. Di seguito, ecco il calendario completo delle sfide dell'U17 e dell'U15.

24/09/2023 1^giornata: Lucchese-Olbia

1/10/2023 2^giornata:turno di riposo

8/10/2023 3^giornata: Carrarese-Lucchese

15/10/2023 4^giornata: Lucchese-Novara

22/10/2023 5^giornata: Pro Patria-Lucchese

29/10/2023 6^giornata: Lucchese-Pontedera

5/11/2023 7^giornata: Sestri Levante-Lucchese

12/11/2023 8^giornata: Lucchese-Pergolettese

19/11/2023 9^giornata: Torres-Lucchese

26/11/2023 10^giornata: Lucchese-Pro Sesto

3/12/2023 11^giornata: Pro Vercelli-Lucchese

10/12/2023 12^giornata: Lucchese-Alessandria

17/12/2023 13^giornata: Virtus Entella-Lucchese

7/01/2024 14^giornata: Lucchese-Giana Erminio

14/01/2024 15^giornata: Renate-Lucchese

21/01/2024 16^giornata: Olbia-Lucchese

28/01/2024 17^giornata: turno di riposo

4/02/2024 18^giornata: Lucchese-Carrarese

11/02/2024 19^giornata: Novara-Lucchese

18/02/2024 20^giornata: Lucchese-Pro Patria

25/02/2024 21^giornata: Pontedera-Lucchese

3/03/2024 22^giornata: Lucchese-Sestri Levante

10/03/2024 23^giornata: Pergolettese-Lucchese

17/03/2024 24^giornata: Lucchese-Torres

24/03/2024 25^giornata: Pro Sesto-Lucchese

7/04/2023 26^giornata: Lucchese-Pro Vercelli

14/04/2023 27^giornata: Alessandria-Lucchese

21/04/2023 28^giornata: Lucchese-Virtus Entella

28/04/2023 29^giornata: Giana Erminio-Lucchese

5/05/2023 30^giornata: Lucchese-Renate