Primavera rossonera, ufficiale il ripescaggio

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 31 agosto 2023, 07:35

In casa rossonera, c'è grande attesa per vedere all'opera la squadra del neo tecnico Oliviero di Stefano. Al momento, l'unica incertezza rimane legata al campionato a cui l'U19 potrà partecipare. Nonostante la sconfitta maturata nei play-out contro l'Olbia, cresce l'ottimismo per un possibile ripescaggio in Primavera 3

sabato, 26 agosto 2023, 16:38

L'Academy Lucchese da questa stagione amplierà ancora di più il proprio raggio di azione, come sta a testimoniare il fatto della creazione del nuovo polo Academy Lucchese a San Filippo e l'affiliazione con il Castelnuovo Garfagnana

giovedì, 10 agosto 2023, 11:22

La Lucchese ha ufficializzato il nuovo organigramma del settore giovanile: qualche conferma, alcuni ritorni, a partire da quello di Lulù Di Stefano alla guida della Primavera che dovrebbe essere ripescata, e qualche ingresso come quello dell'ex calciatore rossonero Jacopo Fanucchi che allenerà gli Under 13

lunedì, 7 agosto 2023, 11:59

Il direttore del settore giovanile: "Dopo una vita stiamo riscattando giocatori, è una scelta ben precisa della società che vede nel settore giovanile un asset fondamentale. Stiamo investendo e lo continueremo a fare per arrivare a avere formazioni importanti in tutti i tornei: vogliamo lottare per le prime posizioni"