Primavera, pareggio in rimonta contro il Lecco

giovedì, 14 settembre 2023, 08:35

Il tecnico della formazione giovanile a Gazzetta Lucchese: "Vorrei una squadra che non molli niente e che sappia affrontare anche le situazioni difficili. A mio parere, questo inizio di stagione sarà importante per creare i presupposti per fare un campionato di livello"

mercoledì, 13 settembre 2023, 12:32

Under 16, svelati i gironi: le date ufficiali e il calendario. Si alza il sipario sulla nuova stagione agonistica dell'Under16 con a FIGC che ha reso noti i gironi del campionato Under 16 Serie C: la Lucchese sarà impegnata nel girone A c

venerdì, 8 settembre 2023, 16:47

La FIGC ha reso noto la composizione del girone, le date ufficiali e il calendario dei campionati Under 17 e Under 15 Serie C. La Lucchese sarà impegnata nel girone A con Alessandria, Carrarese, Giana Erminio, Novara, Olbia, Pergolettese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres...

giovedì, 7 settembre 2023, 17:14

Dopo settimane di dubbi ed incertezze, per l'U19 della Lucchese è finalmente una realtà il ritorno in Primavera 3: la Lega Pro ha ufficializzato il ripescaggio dei ragazzi di mister Di Stefano. Il campionato vedrà la Lucchese impegnata nel raggruppamento A: ecco le avversarie