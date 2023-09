Under 16 rossoneri, ecco il girone

Altri articoli in Settore giovanile

venerdì, 8 settembre 2023, 16:47

La FIGC ha reso noto la composizione del girone, le date ufficiali e il calendario dei campionati Under 17 e Under 15 Serie C. La Lucchese sarà impegnata nel girone A con Alessandria, Carrarese, Giana Erminio, Novara, Olbia, Pergolettese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres...

giovedì, 7 settembre 2023, 17:14

Dopo settimane di dubbi ed incertezze, per l'U19 della Lucchese è finalmente una realtà il ritorno in Primavera 3: la Lega Pro ha ufficializzato il ripescaggio dei ragazzi di mister Di Stefano. Il campionato vedrà la Lucchese impegnata nel raggruppamento A: ecco le avversarie

giovedì, 31 agosto 2023, 07:35

In casa rossonera, c'è grande attesa per vedere all'opera la squadra del neo tecnico Oliviero di Stefano. Al momento, l'unica incertezza rimane legata al campionato a cui l'U19 potrà partecipare. Nonostante la sconfitta maturata nei play-out contro l'Olbia, cresce l'ottimismo per un possibile ripescaggio in Primavera 3

sabato, 26 agosto 2023, 16:38

L'Academy Lucchese da questa stagione amplierà ancora di più il proprio raggio di azione, come sta a testimoniare il fatto della creazione del nuovo polo Academy Lucchese a San Filippo e l'affiliazione con il Castelnuovo Garfagnana