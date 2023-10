Lucchese Primavera, tris all'Arzignano

Altri articoli in Settore giovanile

venerdì, 6 ottobre 2023, 19:23

Ancora un passo falso della Primavera 3 di mister Di Stefano che dopo tre giornate è ferma a un punto in classifica. La nuova battuta di arresto, per 1-0, è arrivata sul campo amico a opera della Pro Vercelli che ha siglato il gol vittoria nella ripresa

sabato, 23 settembre 2023, 19:03

Si apre con un pareggio il campionato della Primavera della Lucchese: i rossoneri hanno affrontato al campo sportivo "Acquedotto" i pari età del Lecco. Soprattutto nella prima parte di gara, i rossoneri hanno sofferto la buona tecnica degli ospiti, rimedia Biondi

giovedì, 14 settembre 2023, 08:35

Il tecnico della formazione giovanile a Gazzetta Lucchese: "Vorrei una squadra che non molli niente e che sappia affrontare anche le situazioni difficili. A mio parere, questo inizio di stagione sarà importante per creare i presupposti per fare un campionato di livello"

mercoledì, 13 settembre 2023, 12:32

Under 16, svelati i gironi: le date ufficiali e il calendario. Si alza il sipario sulla nuova stagione agonistica dell'Under16 con a FIGC che ha reso noti i gironi del campionato Under 16 Serie C: la Lucchese sarà impegnata nel girone A c