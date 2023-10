Settore giovanile



Primavera, nuova sconfitta casalinga contro la Pro Patria

sabato, 21 ottobre 2023, 22:45

Altra battuta d'arresto per la Primavera di Di Stefano che viene sconfitta in casa dalla Pro Patria. Un punto in tre gare casalinghe per i rossoneri che non riescono a dare continuità dopo la bella vittoria di settimana scorsa sul campo di Arzignano. Sulla carta questa era una gara importante per la Lucchese che, in caso di risultato positivo, si sarebbe avvicinata alle zone alte della classifica.

Dopo un inizio di primo tempo equilibrato, al 37' la Pro Patria passa in vantaggio grazie alla rete di Mascheroni. Nel secondo tempo Di Stefano prova a dare una scossa alla gara con l'ingresso di nuove forze fresche. Al 61', i lombardi archiviano definitivamente la pratica con il goal siglato da Ferrario. Nel prossimo turno di campionato la Lucchese sarà impegnata sul campo della Pergolettese

Lucchese-Pro Patria: 0-2

Lucchese: Summa, Giovannetti, Marinai, Onu (1' st Bracci), Quochi, Di Massi, Rossi (15' st Toma), M. Napoli (15' st Morisi), Leoni (37' Muratore), Unniemi, Cantini (20' Avanzato). (A disp.: Lo Piano, Macchi, Biondi, Panconi, Muratori, Taponeco, T. Napoli, Nastasi, Avanzato). All. Di Stefano.

Pro Patria: Bonini, Anzuoni (39' st Cordera), Ippolito, Fornaro (1' st Samaden), Del Vecchi, Miculi, Sperafico (20' st Testa), Di Coste (1' st Lamperti), Ferrario (39' st Rigo), Mascheroni, Fiorella. (A disp.: Marascio, Ceruti, Voria, Zago, Rubino). All. Gentilini.

Arbitro: Macca di Pisa.

Reti: 37' pt Mascheroni, 16' st Ferrario.