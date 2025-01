Vittoria larghissima per la Primavera

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 18 gennaio 2025, 19:41

La squadra di mister Marselli fa 2-2 in casa contro il Latina: dopo essere passata in vantaggio con Riad si fa raggiungere e superare dai laziali, ma trova la forza di riaddrizzare la gara con Tofani nella parte finale del match

sabato, 21 dicembre 2024, 07:27

Il responsabile del settore giovanile Antonio Bongiorni è stato fermato dal giudice sportivo sino al 13 aprile 2025: la squalifica è da mettere in relazione con quanto accaduto nello scorso fine settimana nella gara Under 14 professionisti tra Lucchese e Pisa conclusasi sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri tra...

sabato, 14 dicembre 2024, 19:56

Si chiude nel peggiore dei modi il 2024 della Primavera, che ha perso per 2-1 in trasferta contro il Foggia. Sesta sconfitta di fila per i rossoneri, che rimangono inchiodati al penultimo posto in classifica, con soli 7 punti

sabato, 7 dicembre 2024, 17:00

I rossoneri escono battuti per 3-0 anche dal campo della capolista e rimangono in solitaria posizione al penultimo posto in classifica. Nel prossimo turno dovranno ancora una volta giocare fuori casa, stavolta a Foggia