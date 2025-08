Giovanili rossonere, ecco l'open day

Altri articoli in Settore giovanile

mercoledì, 2 aprile 2025, 08:40

Mister Marselli esprime solidarietà alla formazione di mister Gorgone, insieme al tecnico degli Under 17 Bonatti e assicura: "Non succederà quanto accaduto a Taranto, non scenderemo in campo a Pontedera al posto della prima squadra, disputeremo regolarmente la nostra gara di campionato a Saltocchio contro il Catanzaro.

sabato, 29 marzo 2025, 16:45

Con la sconfitta patita a Potenza per 3-1 la Lucchese Primavera è ora ultima in classifica, non tenendo conto del ritiro del Taranto. I rossoneri escono battuti anche dalla trasferta in Lucania, affrontata a ranghi ridotti, con un punteggio che viene reso meno pesante dal gol realizzato sul finire di...

domenica, 23 marzo 2025, 17:02

Seconda sconfitta di fila per la Lucchese, che allo stadio di Saltocchio si è arresa per 2-1 al Gubbio. Risultato amaro per i rossoneri, capaci di tenere testa ad una squadra in lotta per le zone alte della classifica.

sabato, 1 marzo 2025, 17:36

I ragazzi di mister Marsella si impongono 3-1 sul proprio terreno contro il Giugliano cogliendo altri punti importanti per rimanere poco fuori dalle zone basse della classifica: mattatore di giornata Amato, autore di una tripletta