Settore giovanile



Juniores, inizia l'avventura: l'allenatore sarà Tempesti

domenica, 24 agosto 2025, 08:49

Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile.

A guidare i ragazzi, ci sarà Alessandro Tempesti, un tecnico conosciuto per le sue capacità con i giovani e che nel suo passato è già stato più volte allenatore del settore giovanile della Lucchese, oltre che averne fatto parte come giocatore. Gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso il Centro Sportivo di San Vito, con ritrovo alle ore 16 e inizio alle ore 16,30. A prendere parte alle sedute saranno i ragazzi delle annate 2008 e 2009 che hanno partecipato al recente Open Day. Ma non solo: l'occasione è aperta a tutti i giovani atleti di queste fasce d'età, desiderosi di vivere un'esperienza formativa con i colori rossoneri.

Per partecipare sarà necessario presentare la seguente documentazione: Certificato medico per attività agonistica in corso di validità• Liberatoria di responsabilità compilata e firmata dai genitori (per i minorenni), eventuale nulla osta della società di appartenenza. "Con questo nuovo inizio – si legge in una nota della società – la Lucchese Calcio rinnova il proprio impegno nel coltivare talento e senso di appartenenza, valori che rappresentano da sempre la forza del nostro settore giovanile".