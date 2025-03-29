Juniores, inizia l'avventura: l'allenatore sarà Tempesti

Settore giovanile
domenica, 24 agosto 2025, 08:49
Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile.
A guidare i ragazzi, ci sarà Alessandro Tempesti, un tecnico conosciuto per le sue capacità con i giovani e che nel suo passato è già stato più volte allenatore del settore giovanile della Lucchese, oltre che averne fatto parte come giocatore. Gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso il Centro Sportivo di San Vito, con ritrovo alle ore 16 e inizio alle ore 16,30. A prendere parte alle sedute saranno i ragazzi delle annate 2008 e 2009 che hanno partecipato al recente Open Day. Ma non solo: l'occasione è aperta a tutti i giovani atleti di queste fasce d'età, desiderosi di vivere un'esperienza formativa con i colori rossoneri.
Per partecipare sarà necessario presentare la seguente documentazione: Certificato medico per attività agonistica in corso di validità• Liberatoria di responsabilità compilata e firmata dai genitori (per i minorenni), eventuale nulla osta della società di appartenenza. "Con questo nuovo inizio – si legge in una nota della società – la Lucchese Calcio rinnova il proprio impegno nel coltivare talento e senso di appartenenza, valori che rappresentano da sempre la forza del nostro settore giovanile".
domenica, 10 agosto 2025, 11:26
La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.
lunedì, 4 agosto 2025, 18:14
La Lucchese Calcio, in collaborazione con la ASD Sporting Lucca 86, di cui è direttore tecnico Ighli Vannucchi, annuncia l’organizzazione di un Open Day dedicato a tutti i ragazzi non tesserati con altre società nati negli anni 2007, 2008 e 2009
mercoledì, 2 aprile 2025, 08:40
Mister Marselli esprime solidarietà alla formazione di mister Gorgone, insieme al tecnico degli Under 17 Bonatti e assicura: "Non succederà quanto accaduto a Taranto, non scenderemo in campo a Pontedera al posto della prima squadra, disputeremo regolarmente la nostra gara di campionato a Saltocchio contro il Catanzaro.
sabato, 29 marzo 2025, 16:45
Con la sconfitta patita a Potenza per 3-1 la Lucchese Primavera è ora ultima in classifica, non tenendo conto del ritiro del Taranto. I rossoneri escono battuti anche dalla trasferta in Lucania, affrontata a ranghi ridotti, con un punteggio che viene reso meno pesante dal gol realizzato sul finire di...