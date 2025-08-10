Lucchese Juniores, ultimi posti disponibili per l'Open Day

Settore giovanile
domenica, 10 agosto 2025, 11:26
La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.
Il ritrovo è fissato per le ore 16. I partecipanti dovranno presentarsi con:
- Certificato medico per attività agonistica in corso di validità
- Liberatoria di responsabilità compilata e firmata dai genitori (per i
minorenni)
Sono disponibili gli ultimi posti. Le candidature potranno essere effettuate inviando una mail a openday@lucchesecalcio.com indicando i seguenti dati:
- Nome e Cognome
- Luogo e data di nascita
- Numero di cellulare
- Ruolo in campo
Nella giornata di lunedì verrà inviata una mail a tutti i partecipanti con tutti i dettagli. Un’occasione unica per vestire i colori rossoneri e diventare protagonisti della ripartenza della Pantera.
lunedì, 4 agosto 2025, 18:14
La Lucchese Calcio, in collaborazione con la ASD Sporting Lucca 86, di cui è direttore tecnico Ighli Vannucchi, annuncia l’organizzazione di un Open Day dedicato a tutti i ragazzi non tesserati con altre società nati negli anni 2007, 2008 e 2009
mercoledì, 2 aprile 2025, 08:40
Mister Marselli esprime solidarietà alla formazione di mister Gorgone, insieme al tecnico degli Under 17 Bonatti e assicura: "Non succederà quanto accaduto a Taranto, non scenderemo in campo a Pontedera al posto della prima squadra, disputeremo regolarmente la nostra gara di campionato a Saltocchio contro il Catanzaro.
sabato, 29 marzo 2025, 16:45
Con la sconfitta patita a Potenza per 3-1 la Lucchese Primavera è ora ultima in classifica, non tenendo conto del ritiro del Taranto. I rossoneri escono battuti anche dalla trasferta in Lucania, affrontata a ranghi ridotti, con un punteggio che viene reso meno pesante dal gol realizzato sul finire di...
domenica, 23 marzo 2025, 17:02
Seconda sconfitta di fila per la Lucchese, che allo stadio di Saltocchio si è arresa per 2-1 al Gubbio. Risultato amaro per i rossoneri, capaci di tenere testa ad una squadra in lotta per le zone alte della classifica.