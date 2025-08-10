Banca di Pescia

Lucchese Juniores, ultimi posti disponibili per l'Open Day

domenica, 10 agosto 2025, 11:26

La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.

Il ritrovo è fissato per le ore 16. I partecipanti dovranno presentarsi con:

  • -  Certificato medico per attività agonistica in corso di validità

  • -  Liberatoria di responsabilità compilata e firmata dai genitori (per i

    minorenni)

    Sono disponibili gli ultimi posti. Le candidature potranno essere effettuate inviando una mail a openday@lucchesecalcio.com indicando i seguenti dati:

  • -  Nome e Cognome

  • -  Luogo e data di nascita

  • -  Numero di cellulare

  • -  Ruolo in campo

Nella giornata di lunedì verrà inviata una mail a tutti i partecipanti con tutti i dettagli. Un’occasione unica per vestire i colori rossoneri e diventare protagonisti della ripartenza della Pantera.

Altri articoli in Settore giovanile

lunedì, 4 agosto 2025, 18:14

Giovanili rossonere, ecco l'open day

La Lucchese Calcio, in collaborazione con la ASD Sporting Lucca 86, di cui è direttore tecnico Ighli Vannucchi, annuncia l’organizzazione di un Open Day dedicato a tutti i ragazzi non tesserati con altre società nati negli anni 2007, 2008 e 2009

mercoledì, 2 aprile 2025, 08:40

Il tecnico della Primavera: "Non scenderemo in campo al posto della prima squadra"

Mister Marselli esprime solidarietà alla formazione di mister Gorgone, insieme al tecnico degli Under 17 Bonatti e assicura: "Non succederà quanto accaduto a Taranto, non scenderemo in campo a Pontedera al posto della prima squadra, disputeremo regolarmente la nostra gara di campionato a Saltocchio contro il Catanzaro.

sabato, 29 marzo 2025, 16:45

Primavera sconfitta anche a Potenza

Con la sconfitta patita a Potenza per 3-1 la Lucchese Primavera è ora ultima in classifica, non tenendo conto del ritiro del Taranto. I rossoneri escono battuti anche dalla trasferta in Lucania, affrontata a ranghi ridotti, con un punteggio che viene reso meno pesante dal gol realizzato sul finire di...

domenica, 23 marzo 2025, 17:02

La Primavera battuta dal Gubbio

Seconda sconfitta di fila per la Lucchese, che allo stadio di Saltocchio si è arresa per 2-1 al Gubbio. Risultato amaro per i rossoneri, capaci di tenere testa ad una squadra in lotta per le zone alte della classifica.

