Juniores, l'esordio è a Porcari

mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13

La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese

mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00

In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...

domenica, 24 agosto 2025, 08:49

Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile

domenica, 10 agosto 2025, 11:26

La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.