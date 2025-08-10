Juniores, l'esordio è a Porcari

Settore giovanile
giovedì, 25 settembre 2025, 15:09
Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio.
Ecco le formazioni che compongono il girone della Lucchese: Academy Porcari, Aquila S. Anna, Barga, Capannori, Croce Verde Viareggio, Folgore Segromigno, Fornaci, Montecarlo, Pieve Fosciana, Sporting San Donato, Stiava, Valle di Ottavo, Viareggio, Vorno.
Come detto, il torneo partirà il 4 dicembre per fermarsi per la sosta di Natale dopo il turno del 20 dicembre e riprendere il 3 gennaio 2026 sino a sabato 28 marzo per poi osservare la pausa per le festività pasquali. Riprenderà l'11 aprile per concludersi sabato 9 maggio, con la Lucchese che affronterà fuori casa la Folgore Segromigno.
mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13
La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese
mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00
In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...
domenica, 24 agosto 2025, 08:49
Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile
domenica, 10 agosto 2025, 11:26
La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.