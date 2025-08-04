Lucchese, ecco il girone degli Juniores

Settore giovanile
mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13
La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo.
Ecco le formazioni che ne fanno parte: Academy Porcari, Aquila S.Anna, Barga, Capannori, Croce Verde Viareggio, Folgore Segromigno, Fornaci, Lucchese, Montecarlo, Pieve Fosciana, San Macario, San Donato, Stiava, Valle di Ottavo, Viareggio, Vorno.
mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00
In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...
domenica, 24 agosto 2025, 08:49
Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile
domenica, 10 agosto 2025, 11:26
La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.
lunedì, 4 agosto 2025, 18:14
La Lucchese Calcio, in collaborazione con la ASD Sporting Lucca 86, di cui è direttore tecnico Ighli Vannucchi, annuncia l’organizzazione di un Open Day dedicato a tutti i ragazzi non tesserati con altre società nati negli anni 2007, 2008 e 2009