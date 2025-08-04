Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Settore giovanile

Lucchese, ecco il girone degli Juniores

mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13

La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo.

Ecco le formazioni che ne fanno parte: Academy Porcari, Aquila S.Anna, Barga, Capannori, Croce Verde Viareggio, Folgore Segromigno, Fornaci, Lucchese, Montecarlo, Pieve Fosciana, San Macario, San Donato, Stiava, Valle di Ottavo, Viareggio, Vorno.

caffè bonito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Settore giovanile

mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00

Settore giovanile, incontro tra la Lucchese e le altre realtà comunali

In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...

domenica, 24 agosto 2025, 08:49

Juniores, inizia l'avventura: l'allenatore sarà Tempesti

Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile

domenica, 10 agosto 2025, 11:26

Lucchese Juniores, ultimi posti disponibili per l'Open Day

La Lucchese apre le porte per un appuntamento speciale: l’Open Day per l’allestimento della squadra Juniores, riservato ai ragazzi nati negli anni 2007, 2008 e 2009 non tesserati per altre società, in programma martedì 12 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo dello Sporting Lucca 86 di San Filippo.

lunedì, 4 agosto 2025, 18:14

Giovanili rossonere, ecco l'open day

La Lucchese Calcio, in collaborazione con la ASD Sporting Lucca 86, di cui è direttore tecnico Ighli Vannucchi, annuncia l’organizzazione di un Open Day dedicato a tutti i ragazzi non tesserati con altre società nati negli anni 2007, 2008 e 2009

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti