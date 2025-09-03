Under 19, arriva subito il riscatto

Settore giovanile
sabato, 11 ottobre 2025, 17:44
Netta affermazione dell'Under 19 rossonera allenata da mister Tempesti che dopo la battuta di arresto alla prima di campionato trova la vittoria contro i pari età della Croce Verde Viareggio. Sul campo di San Vito. A rompere l'equilibrio già nel primo tempo è Piroli che sblocca al 20', nove minuti dopo raddoppia Quadjout che indirizza la gara.
E nelle ripresa la Lucchese chiude i conti con il solito Quadjout al 35' per poi trovare il poker con Morisi due minuti dopo. Primi tre punti di campionato per i rossoneri che ora sono attesi dalla trasferta di Capannori sabato prossimo.
Lucchese-Croce Verde Viareggio 4-0
Lucchese: Murariu, Bossini, Sarti, Pagliai, Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Quadjout, Lazzareschi, Piroli. A disp. Ezzahery, Maccioni, Hasa, Tesi, Betti, Battistoni. All. Tempesti.
Croce Verde Viareggio: Acheari, Allegretti, Apa, Bertaccini, Bonuccelli, Boschi, Cremona, Del Pistoia, Falorni, Ioppoli, Lombardi. A disp. Moretti, Navarino, Pardini, Pezzini, Vecoli, Acheille, Gioele. All. Giuli.
Reti: 20' pt Piroli, 29' pt e 35' st Quadjaout, 37' st Morisi
sabato, 4 ottobre 2025, 21:18
Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese
giovedì, 25 settembre 2025, 15:09
Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio
mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13
La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese
mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00
In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...