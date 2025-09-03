Banca di Pescia

Under 19, arriva subito il riscatto

sabato, 11 ottobre 2025, 17:44

Netta affermazione dell'Under 19 rossonera allenata da mister Tempesti che dopo la battuta di arresto alla prima di campionato trova la vittoria contro i pari età della Croce Verde Viareggio.  Sul campo di San Vito. A rompere l'equilibrio già nel primo tempo è Piroli che sblocca al 20', nove minuti dopo raddoppia Quadjout che indirizza la gara. 

E nelle ripresa la Lucchese chiude i conti con il solito Quadjout al 35' per poi trovare il poker con Morisi due minuti dopo. Primi tre punti di campionato per i rossoneri che ora sono attesi dalla trasferta di Capannori sabato prossimo. 

Lucchese-Croce Verde Viareggio 4-0

Lucchese: Murariu, Bossini, Sarti, Pagliai, Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Quadjout, Lazzareschi, Piroli. A disp. Ezzahery, Maccioni, Hasa, Tesi, Betti, Battistoni. All. Tempesti.

Croce Verde Viareggio: Acheari, Allegretti, Apa, Bertaccini, Bonuccelli, Boschi, Cremona, Del Pistoia, Falorni, Ioppoli, Lombardi. A disp. Moretti, Navarino, Pardini, Pezzini, Vecoli, Acheille, Gioele. All. Giuli. 

Reti: 20' pt Piroli, 29' pt e 35' st Quadjaout, 37' st Morisi 

sabato, 4 ottobre 2025, 21:18

Under 19, l'inizio è da dimenticare

Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese

giovedì, 25 settembre 2025, 15:09

Juniores, l'esordio è a Porcari

Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio

mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13

Lucchese, ecco il girone degli Juniores

La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese

mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00

Settore giovanile, incontro tra la Lucchese e le altre realtà comunali

In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...

