Under 19, arriva subito il riscatto

sabato, 4 ottobre 2025, 21:18

Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese

giovedì, 25 settembre 2025, 15:09

Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio

mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13

La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese

mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00

In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...