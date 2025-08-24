Under 19, l'inizio è da dimenticare

Settore giovanile
sabato, 4 ottobre 2025, 21:18
Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese.
"Perdere fa sempre male – scrive sul suo profilo Facebook Massimo Morgia, responsabile del settore giovanile, anche se le attenuanti Per i nostri ragazzi non mancano .... Mancanza di preparazione , di partite , di conoscenza fra loro visto che molti sono arrivati solo da meno una decina di giorni ed anche di età per i tantissimi 2008 in campo.. Ma c'è stata applicazione e tanto impegno e la consapevolezza che ci aspettano settimane di lavoro e sudore. Complimenti al Porcari per la squadra e l'ospitalità. La cosa più bella la Presenza in tribuna del Presidente Brunori del DG Gianni del segretario Tota dell'addetto stampa Agostini e naturalmente di Mister Pirozzi e di alcuni ragazzi della prima squadra. Dispiaciuto per le facce dei ragazzi a fine partita ma convinto che il tempo ci darà ragione.ù2.
Ecco la rosa dei giovani rossoneri:
PORTIERE
Leonard Murariu
DIFENSORI
Andrea Betti
Gabriele Cristofani
Mattia Nannizzi
Diego Petroni
Andrea Sarti
Andrea Sharka
Samuele Ulivi
Tommaso Rioli
CENTROCAMPISTI
Younes Ez Zahery
Edoardo Lazzareschi
Matteo PagliaiESTERNI
Michele Giorgetti
Christian Tesi
Leonardo Piroli
Alessio Battistoni
ATTACCANTI
Niccolò Maccioni
Elyes Ouadjaout
Daniele Hasa
Preparatore atletico: Andrea Collu
Preparatore dei portieri: Marco Indragoli
Accompagnatori: Felice Rovai, Roberto Caniggia, Piergiorgio Tognetti
giovedì, 25 settembre 2025, 15:09
Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio
mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13
La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese
mercoledì, 3 settembre 2025, 09:00
In Comune due ore di confronto tra la Lucchese e le altre società giovanili per cercare soluzioni e collaborazioni. Barsanti: "Uno degli snodi fondamentali per il futuro non solo della Lucchese, ma di tutto il calcio cittadino, è ripensare e rifondare il rapporto tra la Pantera e le società calcistiche...
domenica, 24 agosto 2025, 08:49
Lunedì 25 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della squadra Juniores. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i giovani calciatori rossoneri dopo l'ennesimo fallimento che ha azzerato l'intero settore giovanile