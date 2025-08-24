Settore giovanile



Under 19, l'inizio è da dimenticare

sabato, 4 ottobre 2025, 21:18

Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese.

"Perdere fa sempre male – scrive sul suo profilo Facebook Massimo Morgia, responsabile del settore giovanile, anche se le attenuanti Per i nostri ragazzi non mancano .... Mancanza di preparazione , di partite , di conoscenza fra loro visto che molti sono arrivati solo da meno una decina di giorni ed anche di età per i tantissimi 2008 in campo.. Ma c'è stata applicazione e tanto impegno e la consapevolezza che ci aspettano settimane di lavoro e sudore. Complimenti al Porcari per la squadra e l'ospitalità. La cosa più bella la Presenza in tribuna del Presidente Brunori del DG Gianni del segretario Tota dell'addetto stampa Agostini e naturalmente di Mister Pirozzi e di alcuni ragazzi della prima squadra. Dispiaciuto per le facce dei ragazzi a fine partita ma convinto che il tempo ci darà ragione.ù2.

Ecco la rosa dei giovani rossoneri:

PORTIERE

Leonard Murariu

DIFENSORI

Andrea Betti

Gabriele Cristofani

Mattia Nannizzi

Diego Petroni

Andrea Sarti

Andrea Sharka

Samuele Ulivi

Tommaso Rioli

CENTROCAMPISTI

Younes Ez Zahery

Edoardo Lazzareschi

Matteo PagliaiESTERNI

Michele Giorgetti

Christian Tesi

Leonardo Piroli

Alessio Battistoni

ATTACCANTI

Niccolò Maccioni

Elyes Ouadjaout

Daniele Hasa

Preparatore atletico: Andrea Collu

Preparatore dei portieri: Marco Indragoli

Accompagnatori: Felice Rovai, Roberto Caniggia, Piergiorgio Tognetti