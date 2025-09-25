Banca di Pescia

Under 19, i rossoneri fermano i primi della classe

sabato, 1 novembre 2025, 20:15

Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica.  Un pari che consente di proseguire la striscia di risultati utili, restando agganciati alle prime posizioni della classifica.

Per i rossoneri a segno Lazzareschi che apre le marcature nel primo tempo, pochi minuti dopo il pari. I ragazzi di Tempesti torneranno in campo il prossimo sabato, 8 novembre, per ospitare lo Stiava.

Valdottavo-Lucchese 1-1

VALDOTTAVO: Grilli, Mattii, Maggi (58' Sartini), Capoku, Puppa, Franceschi (70' Massi), Giusfredi, Peranzi, Mazzanti, Cariglino, Benvenuti. A disp.: Comi, Benetti, Brunini, Del Bergiolo, Fazzi, Lombardi, Sanini. All.: Lorenzo Bertolacci

LUCCHESE: Murariu, Sarti (31' Petroni), Sharka, Pagliai, Cristofani, Bossini, Nannizzi (80' Ezzahery), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.  A disp.: Ulivi, Maccioni, Petroni, Tesi, Betti, Battistoni. All.: Alessandro Tempesti

ARBITRO: Nicolò Di Rella di Lucca
RETI: 37' Lazzareschi, 46' Capoku

NOTE: ammoniti Cristofani, Morisi, Ouadjaout, Bossini; Franceschi, Peranzi

 

Altri articoli in Settore giovanile

martedì, 28 ottobre 2025, 07:54

Terzo successo consecutivo per le giovani Pantere

Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo

sabato, 11 ottobre 2025, 17:44

Under 19, arriva subito il riscatto

La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori

sabato, 4 ottobre 2025, 21:18

Under 19, l'inizio è da dimenticare

Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese

giovedì, 25 settembre 2025, 15:09

Juniores, l'esordio è a Porcari

Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio

