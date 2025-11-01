Settore giovanile



Under 19, i rossoneri tornano alla vittoria

sabato, 29 novembre 2025, 20:32

La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti riprende la marcia e, sotto l'occhio del patron Brunori presente anche oggi a San Vito per stare vicino ai ragazzi dell'Under 19, vince di misura contro il Montecarlo, collezionando l'ottavo risultato utile consecutivo e agganciando il Viareggio al terzo posto (bianconeri che però saranno impegnati nel posticipo di lunedì pomeriggio in casa dello Sporting San Donato).

Al "Le Viette" di San Vito la situazione si mette subito a favore dei rossoneri con il vantaggio firmato da Edoardo Morisi, ma la Lucchese è costretta a disputare più di un tempo in inferiorità numerica a causa del fallo da ultimo uomo di Betti che al 42' ne causa l'espulsione. Inferiorità numerica che comunque non si percepisce nella ripresa e, anzi, le pantere trovano il raddoppio in contropiede al 69' con tap-in vincente di Piroli. Il Montecarlo prova a dimezzare il divario con Pierotti, ma per gli ospiti c'è poco tempo per sperare nella rimonta. La Lucchese Juniores di Tempesti raggiunge quindi la sesta vittoria in campionato, a quota 20 punti in classifica. Il mese di dicembre inizierà con la trasferta di Barga.



Lucchese-Montecarlo 2-1



LUCCHESE: Murariu, Nannizzi, Sharka, Ezzahery (85' Petroni), Betti, Leonardo Russo, Ouadjaout, Morisi, Maccioni (46' Sarti), Lazzareschi, Piroli.

A disp.: Hasa, Battistoni, Ulivi.

All.: Alessandro Tempesti



MONTECARLO: Rossi, Agrestini, Mari, Lami, Orlacchio, Pierotti, Irace (48' Qallali), Contini (76' Cecchini), Pennelli, Passeri (66' De Marino), Castelli.

A disp.: Minichilli, Troiano, Angeli, Tognetti, Loi.

All.: Elio Perna



ARBITRO: Ilias Ait Ali Outaleb di Lucca

RETI: 7' Morisi, 69' Piroli, 80' Pierotti

NOTE: ammoniti Lazzareschi; Passeri, Lami. Al 42' espulso Betti