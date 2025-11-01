Under 19, i rossoneri tornano alla vittoria

Settore giovanile
sabato, 29 novembre 2025, 20:32
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti riprende la marcia e, sotto l'occhio del patron Brunori presente anche oggi a San Vito per stare vicino ai ragazzi dell'Under 19, vince di misura contro il Montecarlo, collezionando l'ottavo risultato utile consecutivo e agganciando il Viareggio al terzo posto (bianconeri che però saranno impegnati nel posticipo di lunedì pomeriggio in casa dello Sporting San Donato).
Al "Le Viette" di San Vito la situazione si mette subito a favore dei rossoneri con il vantaggio firmato da Edoardo Morisi, ma la Lucchese è costretta a disputare più di un tempo in inferiorità numerica a causa del fallo da ultimo uomo di Betti che al 42' ne causa l'espulsione. Inferiorità numerica che comunque non si percepisce nella ripresa e, anzi, le pantere trovano il raddoppio in contropiede al 69' con tap-in vincente di Piroli. Il Montecarlo prova a dimezzare il divario con Pierotti, ma per gli ospiti c'è poco tempo per sperare nella rimonta. La Lucchese Juniores di Tempesti raggiunge quindi la sesta vittoria in campionato, a quota 20 punti in classifica. Il mese di dicembre inizierà con la trasferta di Barga.
Lucchese-Montecarlo 2-1
LUCCHESE: Murariu, Nannizzi, Sharka, Ezzahery (85' Petroni), Betti, Leonardo Russo, Ouadjaout, Morisi, Maccioni (46' Sarti), Lazzareschi, Piroli.
A disp.: Hasa, Battistoni, Ulivi.
All.: Alessandro Tempesti
MONTECARLO: Rossi, Agrestini, Mari, Lami, Orlacchio, Pierotti, Irace (48' Qallali), Contini (76' Cecchini), Pennelli, Passeri (66' De Marino), Castelli.
A disp.: Minichilli, Troiano, Angeli, Tognetti, Loi.
All.: Elio Perna
ARBITRO: Ilias Ait Ali Outaleb di Lucca
RETI: 7' Morisi, 69' Piroli, 80' Pierotti
NOTE: ammoniti Lazzareschi; Passeri, Lami. Al 42' espulso Betti
sabato, 22 novembre 2025, 18:38
Gara piena di emozioni, quella dei rossoneri di mister Tempesti, ora quarti in classifica, che hanno dato vita a un pari con tanti gol contro la squadra garfagnina: finisce 3-3 . Per la Lucchese, in rete Piroli (doppietta) e Ouadjaout
sabato, 15 novembre 2025, 19:33
I ragazzi di mister Tempesti vincono largamente anche sul campo del San Donato (4-1) e ora sono a un soffio dalla vetta: Piroli apre, Russo mette in ghiaccio con una doppietta, Maccione chiude
sabato, 8 novembre 2025, 20:25
Un nuovo successo per i ragazzi di mister Tempesti che superano per 1-0 lo Stiava in una gara tirata: decide una rete di Ouadjaout. Rossoneri ora a ridosso delle prime del girone
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava