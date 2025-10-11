Banca di Pescia

Under 19, prosegue la marcia

sabato, 15 novembre 2025, 19:33

Altro successo importante per la juniores rossonera allenata da Alessandro Tempesti. Stavolta la Lucchese vince in casa dello Sporting San Donato grazie alle reti, in apertura, di Piroli, prima della doppietta di Leonardo Russo e del poker firmato da Maccioni. Vidili alleggerisce la sconfitta per i padroni di casa. 

Sporting San Donato-Lucchese 1-4


SPORTING SAN DONATO: Mencacci, Mangolini (75' Del Greco), La Selva, Stiavelli, Kasa (62' Bouallali), Alama, Njie, Davini (51' Vidili), Ratti (60' Castellano), Meschi, Malfatti (70' Martinis).
A disp.: Guglielmi, Martini.
All.: Renato Roffi

LUCCHESE: Murariu, Nannizzi (81' Ezzahery), Sharka, Cristofani, L.Russo, Bossini, Ouadjaout, Morisi, Maccioni (73' Betti), Lazzareschi, Piroli (88' Tesi).
A disp.: Sarti, Hasa, Petroni, Ulivi.
All.: Alessandro Tempesti

ARBITRO: Marco Picchi di Lucca
RETI: 8' Piroli, 44' e 55' L.Russo, 63' Maccioni, 69' Vidili
NOTE: ammoniti Davini, La Selva; L.Russo, Ouadjaout. Al 93' espulso Castellano

 

sabato, 8 novembre 2025, 20:25

Under 19, vittoria di misura per la Lucchese

Un nuovo successo per i ragazzi di mister Tempesti che superano per 1-0 lo Stiava in una gara tirata: decide una rete di Ouadjaout. Rossoneri ora a ridosso delle prime del girone

sabato, 1 novembre 2025, 20:15

Under 19, i rossoneri fermano i primi della classe

Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava

martedì, 28 ottobre 2025, 07:54

Terzo successo consecutivo per le giovani Pantere

Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo

sabato, 11 ottobre 2025, 17:44

Under 19, arriva subito il riscatto

La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori

