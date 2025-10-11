Under 19, prosegue la marcia

Settore giovanile
sabato, 15 novembre 2025, 19:33
Altro successo importante per la juniores rossonera allenata da Alessandro Tempesti. Stavolta la Lucchese vince in casa dello Sporting San Donato grazie alle reti, in apertura, di Piroli, prima della doppietta di Leonardo Russo e del poker firmato da Maccioni. Vidili alleggerisce la sconfitta per i padroni di casa.
Sporting San Donato-Lucchese 1-4
SPORTING SAN DONATO: Mencacci, Mangolini (75' Del Greco), La Selva, Stiavelli, Kasa (62' Bouallali), Alama, Njie, Davini (51' Vidili), Ratti (60' Castellano), Meschi, Malfatti (70' Martinis).
A disp.: Guglielmi, Martini.
All.: Renato Roffi
LUCCHESE: Murariu, Nannizzi (81' Ezzahery), Sharka, Cristofani, L.Russo, Bossini, Ouadjaout, Morisi, Maccioni (73' Betti), Lazzareschi, Piroli (88' Tesi).
A disp.: Sarti, Hasa, Petroni, Ulivi.
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Marco Picchi di Lucca
RETI: 8' Piroli, 44' e 55' L.Russo, 63' Maccioni, 69' Vidili
NOTE: ammoniti Davini, La Selva; L.Russo, Ouadjaout. Al 93' espulso Castellano
sabato, 8 novembre 2025, 20:25
Un nuovo successo per i ragazzi di mister Tempesti che superano per 1-0 lo Stiava in una gara tirata: decide una rete di Ouadjaout. Rossoneri ora a ridosso delle prime del girone
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava
martedì, 28 ottobre 2025, 07:54
Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo
sabato, 11 ottobre 2025, 17:44
La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori