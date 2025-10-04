Under 19, vittoria di misura per la Lucchese

Settore giovanile
sabato, 8 novembre 2025, 20:25
Nel pomeriggio di oggi la Juniores della Lucchese trova la quarta vittoria del suo campionato che, esordio a parte, sta producendo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. A San Vito decide la rete di Ouadjaout a inizio ripresa.
Bel match che lancia i rossoneri nella parte alta della classifica: sabato prossimo nuovo test, stavolta a San Donato: un'occasione per provare ad allungare ulteriormente.
LUCCHESE: Murariu, Bossini, Sharka, Pagliai, L.Russo, Cristofani, Onu (46' Nannizzi), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli (80' Maccioni).
A disp.: Hasa, Ezzahery, Giorgetti, Tesi, Betti, Battistoni.
All.: Alessandro Tempesti
STIAVA: Diviccaro, Frati (80' Martino), Simonini, Locci (73' Mei), Ndoka, Priami (87' Dell'Anna), Gulotta (59' Marcialis), Milani, Gemignani, Casotti, Ceseri.
A disp.: Bonuccelli, Cupisti, Taccori, Bertini, Grosso.
All.: Walter Milani
ARBITRO: Federico Del Carlo di Lucca
RETI: 46' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Cristofani e Lazzaresch
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava
martedì, 28 ottobre 2025, 07:54
Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo
sabato, 11 ottobre 2025, 17:44
La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori
sabato, 4 ottobre 2025, 21:18
Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese