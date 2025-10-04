Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Settore giovanile

Under 19, vittoria di misura per la Lucchese

sabato, 8 novembre 2025, 20:25

Nel pomeriggio di oggi  la Juniores della Lucchese trova la quarta vittoria del suo campionato che, esordio a parte, sta producendo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. A San Vito decide la rete di Ouadjaout a inizio ripresa.

Bel match che lancia i rossoneri nella parte alta della classifica: sabato prossimo nuovo test, stavolta a San Donato: un'occasione per provare ad allungare ulteriormente.


LUCCHESE: Murariu, Bossini, Sharka, Pagliai, L.Russo, Cristofani, Onu (46' Nannizzi), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli (80' Maccioni).
A disp.: Hasa, Ezzahery, Giorgetti, Tesi, Betti, Battistoni.
All.: Alessandro Tempesti

STIAVA: Diviccaro, Frati (80' Martino), Simonini, Locci (73' Mei), Ndoka, Priami (87' Dell'Anna), Gulotta (59' Marcialis), Milani, Gemignani, Casotti, Ceseri.
A disp.: Bonuccelli, Cupisti, Taccori, Bertini, Grosso.
All.: Walter Milani

ARBITRO: Federico Del Carlo di Lucca
RETI: 46' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Cristofani e Lazzaresch

caffè bonito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 1 novembre 2025, 20:15

Under 19, i rossoneri fermano i primi della classe

Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava

martedì, 28 ottobre 2025, 07:54

Terzo successo consecutivo per le giovani Pantere

Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo

sabato, 11 ottobre 2025, 17:44

Under 19, arriva subito il riscatto

La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori

sabato, 4 ottobre 2025, 21:18

Under 19, l'inizio è da dimenticare

Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti