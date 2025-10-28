Under 19, pari pirotecnico con il Pieve Fosciana

Settore giovanile
sabato, 22 novembre 2025, 18:38
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti pareggia nel turno odierno contro il Pieve Fosciana. Partono bene i rossoneri che, nonostante il forfait di Paolinelli al 6', si portano sul doppio vantaggio dopo neanche mezz'ora grazie ai soliti Piroli e Ouadjaout. Nel secondo tempo gli ospiti accorciano e, nonostante il secondo gol di Piroli, nel finale riescono anche a trovare la via del pareggio. Rossoneri attualmente quarti in classifica ma ancora agganciati al treno delle primissime posizioni. Il prossimo sabato i ragazzi di Tempesti saranno ancora una volta impegnati in casa per ospitare il Montecarlo.
Lucchese-Pieve Fosciana 3-3
LUCCHESE: Murariu, Nannizzi, Sharka, Pagliai, Leonardo Russo, Cristofani, Paolinelli (6' Sarti) (83' Maccioni), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.
A disp.: Ezzahery, Hasa, Petroni, Ulivi, Betti, Battistoni.
All.: Alessandro Tempesti
PIEVE FOSCIANA: Paoli, Corrieri, Toschi, Daniel Rossi, Vanoni (38' Micchi), Galligani, Doga, Bechelli, Orsetti (66' Malatesta), Vitale (66' Angelini), Lanzalotta.
A disp.: Edbiri, Martinovitch, Michael Rossi, Oguntinde, Manetti.
All.: Simone Lezoli
ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca
RETI: 8' Piroli, 24' Ouadjaout, 47' Doga, 53' Piroli, 64' Toschi, 80' Daniel Rossi
NOTE: ammoniti Pagliai; Toschi, Lanzalotta
sabato, 15 novembre 2025, 19:33
I ragazzi di mister Tempesti vincono largamente anche sul campo del San Donato (4-1) e ora sono a un soffio dalla vetta: Piroli apre, Russo mette in ghiaccio con una doppietta, Maccione chiude
sabato, 8 novembre 2025, 20:25
Un nuovo successo per i ragazzi di mister Tempesti che superano per 1-0 lo Stiava in una gara tirata: decide una rete di Ouadjaout. Rossoneri ora a ridosso delle prime del girone
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava
martedì, 28 ottobre 2025, 07:54
Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo