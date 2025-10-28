Settore giovanile



Under 19, pari pirotecnico con il Pieve Fosciana

sabato, 22 novembre 2025, 18:38

La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti pareggia nel turno odierno contro il Pieve Fosciana. Partono bene i rossoneri che, nonostante il forfait di Paolinelli al 6', si portano sul doppio vantaggio dopo neanche mezz'ora grazie ai soliti Piroli e Ouadjaout. Nel secondo tempo gli ospiti accorciano e, nonostante il secondo gol di Piroli, nel finale riescono anche a trovare la via del pareggio. Rossoneri attualmente quarti in classifica ma ancora agganciati al treno delle primissime posizioni. Il prossimo sabato i ragazzi di Tempesti saranno ancora una volta impegnati in casa per ospitare il Montecarlo.

Lucchese-Pieve Fosciana 3-3



LUCCHESE: Murariu, Nannizzi, Sharka, Pagliai, Leonardo Russo, Cristofani, Paolinelli (6' Sarti) (83' Maccioni), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.

A disp.: Ezzahery, Hasa, Petroni, Ulivi, Betti, Battistoni.

All.: Alessandro Tempesti



PIEVE FOSCIANA: Paoli, Corrieri, Toschi, Daniel Rossi, Vanoni (38' Micchi), Galligani, Doga, Bechelli, Orsetti (66' Malatesta), Vitale (66' Angelini), Lanzalotta.

A disp.: Edbiri, Martinovitch, Michael Rossi, Oguntinde, Manetti.

All.: Simone Lezoli



ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca

RETI: 8' Piroli, 24' Ouadjaout, 47' Doga, 53' Piroli, 64' Toschi, 80' Daniel Rossi

NOTE: ammoniti Pagliai; Toschi, Lanzalotta