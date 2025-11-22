Battuto anche il Vorno

Settore giovanile
sabato, 20 dicembre 2025, 16:32
Ennesima vittoria degli Under 19 rossoneri che mantengono la testa del campionato sia pure in coabitazione con il Viareggio. A Vorno finisce 2-1 per la Lucchese con i padroni di casa che erano passati in vantaggio con La Rocca a inizio ripresa.
Poi la reazione rossonera che in pochi minuti capovolge il match: prima fa pari Quadjaout poi Chiesa, appena rientrato alla Lucchese, segna il gol della vittoria. Ora ci sarà la sosta natalizia con le squadre che torneranno in campo nei primi giorni del 2026.
sabato, 13 dicembre 2025, 21:15
Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri
sabato, 6 dicembre 2025, 21:40
Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni
sabato, 29 novembre 2025, 20:32
La squadra di mister Tempesti ha battuto sul proprio terreno il Montecarlo con il punteggio di 2-1. Morisi e Piroli decidono la sfida nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Betti: è la sesta vittoria
sabato, 22 novembre 2025, 18:38
Gara piena di emozioni, quella dei rossoneri di mister Tempesti, ora quarti in classifica, che hanno dato vita a un pari con tanti gol contro la squadra garfagnina: finisce 3-3 . Per la Lucchese, in rete Piroli (doppietta) e Ouadjaout