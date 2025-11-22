Battuto anche il Vorno

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 13 dicembre 2025, 21:15

Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri

sabato, 6 dicembre 2025, 21:40

Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni

sabato, 29 novembre 2025, 20:32

La squadra di mister Tempesti ha battuto sul proprio terreno il Montecarlo con il punteggio di 2-1. Morisi e Piroli decidono la sfida nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Betti: è la sesta vittoria

sabato, 22 novembre 2025, 18:38

Gara piena di emozioni, quella dei rossoneri di mister Tempesti, ora quarti in classifica, che hanno dato vita a un pari con tanti gol contro la squadra garfagnina: finisce 3-3 . Per la Lucchese, in rete Piroli (doppietta) e Ouadjaout