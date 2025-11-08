Under 19, la Lucchese si regala una cinquina

Settore giovanile
sabato, 6 dicembre 2025, 21:40
Settimo successo in campionato per i rossoneri di Tempesti. Anche in casa del Barga la Lucchese di Tempesti porta a casa i tre punti e tiene la rotta sui primi posti della classifica. Apre le marcature Cristofani dopo appena 9’, mentre è Ouadjaout a portare il risultato sul 2-0 prima della fine del primo tempo.
In apertura di ripresa ancora Gabriele Cristofani mette a segno la sua doppietta personale, poi si aggiungono alla lista dei marcatori Lazzareschi e, nel finale, il nuovo entrato Maccioni.I ragazzi della Juniores della Lucchese si portano così a quota 23 punti in campionato in attesa della sfida, il prossimo 14 dicembre, in casa contro il Viareggio.
BARGA: Simonini, Tassoni, Gabriele Franchi, Tommaso Bertoncini (70’ Matteo Franchi), Mucci, Benoussi, Suffredini, Vergamini (62’ Brogi), Biagiotti (66’ Rocchi), Librizzi (66’ Lungo), Bonini. A disp.: Stefani, David, Gabriele Bertoncini.All.: Giacomo Boggi
LUCCHESE: Serra, Bossini, Sharka (68’ Petroni), Pagliai (85’ Ezzahery), Leonardo Russo, Cristofani, Nannizzi (59’ Maccioni), Morisi, Ouadjaout (77’ Hasa), Lazzareschi, Piroli (89’ Ulivi).A disp.: Murariu, Sarti, Battistoni.All.: Alessandro TempestiARBITRO: Ardes Elezi di Lucca
RETI: 9’ Cristofani, 41’ Ouadjaout, 55’ Cristofani, 73’ Lazzareschi, 90’ Maccioni
NOTE: ammonito Gabriele Franchi
sabato, 29 novembre 2025, 20:32
La squadra di mister Tempesti ha battuto sul proprio terreno il Montecarlo con il punteggio di 2-1. Morisi e Piroli decidono la sfida nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Betti: è la sesta vittoria
sabato, 22 novembre 2025, 18:38
Gara piena di emozioni, quella dei rossoneri di mister Tempesti, ora quarti in classifica, che hanno dato vita a un pari con tanti gol contro la squadra garfagnina: finisce 3-3 . Per la Lucchese, in rete Piroli (doppietta) e Ouadjaout
sabato, 15 novembre 2025, 19:33
I ragazzi di mister Tempesti vincono largamente anche sul campo del San Donato (4-1) e ora sono a un soffio dalla vetta: Piroli apre, Russo mette in ghiaccio con una doppietta, Maccione chiude
sabato, 8 novembre 2025, 20:25
Un nuovo successo per i ragazzi di mister Tempesti che superano per 1-0 lo Stiava in una gara tirata: decide una rete di Ouadjaout. Rossoneri ora a ridosso delle prime del girone