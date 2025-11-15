Banca di Pescia

Under 19, vittoria anche nel derby con il Viareggio

sabato, 13 dicembre 2025, 21:15

La Juniores rossonera aggancia il Viareggio e sogna in grande. La Lucchese Juniores trova un’importantissima vittoria a San Vito e aggancia in classifica proprio i bianconeri viareggini. Tempesti non cambia di molto la formazione vista nelle ultime settimane: si rivede Murariu tra i pali e conferma tutti i giocatori di movimento che erano partiti titolari a Barga. La gara si sblocca poco prima della mezz’ora grazie a Lorenzo Bossini, a cui fa seguito il 2-0 di Cristofani al 35’. Ma proprio nel momento migliore della Lucchese viene fuori il Viareggio, che in soli sei minuti pareggia la situazione e porta la gara sul 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa sono ancora Cristofani e Bossini a fissare il risultato finale sul 5-2, portando a casa rispettivamente una tripletta e una doppietta, ma soprattutto regalando alla juniores rossonera la possibilità di sognare in grande. Per la squadra di Tempesti si tratta del decimo risultato utile consecutivo, segno del gran percorso di crescita fatto in pochi mesi. L’ultimo impegno del 2025 per i ragazzi di Tempesti è in programma sabato 3 dicembre in casa del Vorno.

Lucchese-Viareggio 5-2

LUCCHESE: Murariu, Bossini, Sharka, Pagliai, Leonardo Russo, Cristofani, Nannizzi (57’ Favre), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.A disp.: Sarti, Ezzahery, Maccioni, Petroni, Hasa, Ulivi, Betti, BattistoniAll.: Alessandro Tempesti

VIAREGGIO: Diridoni, Bertilotti, Angeli, Vannuccini (80’ Del Pistoia), Andreazzoli, Pardini (72’ Vecoli), Galli (57’ Cusini), Massafra, Tartarelli, Micheli (63’ Franceschini), Montemagni (80’ Forliti).A disp.: D’Anna, Cappellini, Ghilarducci, Desogus.All.: Luigi Troiso

ARBITRO: Fabio Bocca di Lucca

RETI: 27’ Bossini, 35’ Cristofani, 36’ Montemagni, 42’ Galli, 70’ e 80’ Cristofani, 94’ Bossini

NOTE: ammoniti Pagliai, L.Russo, Morisi; Bertilotti

