Under 19, vittoria anche nel derby con il Viareggio

sabato, 13 dicembre 2025, 21:15
La Juniores rossonera aggancia il Viareggio e sogna in grande. La Lucchese Juniores trova un’importantissima vittoria a San Vito e aggancia in classifica proprio i bianconeri viareggini. Tempesti non cambia di molto la formazione vista nelle ultime settimane: si rivede Murariu tra i pali e conferma tutti i giocatori di movimento che erano partiti titolari a Barga. La gara si sblocca poco prima della mezz’ora grazie a Lorenzo Bossini, a cui fa seguito il 2-0 di Cristofani al 35’. Ma proprio nel momento migliore della Lucchese viene fuori il Viareggio, che in soli sei minuti pareggia la situazione e porta la gara sul 2-2 all’intervallo.
Nella ripresa sono ancora Cristofani e Bossini a fissare il risultato finale sul 5-2, portando a casa rispettivamente una tripletta e una doppietta, ma soprattutto regalando alla juniores rossonera la possibilità di sognare in grande. Per la squadra di Tempesti si tratta del decimo risultato utile consecutivo, segno del gran percorso di crescita fatto in pochi mesi. L’ultimo impegno del 2025 per i ragazzi di Tempesti è in programma sabato 3 dicembre in casa del Vorno.
Lucchese-Viareggio 5-2
LUCCHESE: Murariu, Bossini, Sharka, Pagliai, Leonardo Russo, Cristofani, Nannizzi (57’ Favre), Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.A disp.: Sarti, Ezzahery, Maccioni, Petroni, Hasa, Ulivi, Betti, BattistoniAll.: Alessandro Tempesti
VIAREGGIO: Diridoni, Bertilotti, Angeli, Vannuccini (80’ Del Pistoia), Andreazzoli, Pardini (72’ Vecoli), Galli (57’ Cusini), Massafra, Tartarelli, Micheli (63’ Franceschini), Montemagni (80’ Forliti).A disp.: D’Anna, Cappellini, Ghilarducci, Desogus.All.: Luigi Troiso
ARBITRO: Fabio Bocca di Lucca
RETI: 27’ Bossini, 35’ Cristofani, 36’ Montemagni, 42’ Galli, 70’ e 80’ Cristofani, 94’ Bossini
NOTE: ammoniti Pagliai, L.Russo, Morisi; Bertilotti
sabato, 6 dicembre 2025, 21:40
Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni
sabato, 29 novembre 2025, 20:32
La squadra di mister Tempesti ha battuto sul proprio terreno il Montecarlo con il punteggio di 2-1. Morisi e Piroli decidono la sfida nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Betti: è la sesta vittoria
sabato, 22 novembre 2025, 18:38
Gara piena di emozioni, quella dei rossoneri di mister Tempesti, ora quarti in classifica, che hanno dato vita a un pari con tanti gol contro la squadra garfagnina: finisce 3-3 . Per la Lucchese, in rete Piroli (doppietta) e Ouadjaout
sabato, 15 novembre 2025, 19:33
I ragazzi di mister Tempesti vincono largamente anche sul campo del San Donato (4-1) e ora sono a un soffio dalla vetta: Piroli apre, Russo mette in ghiaccio con una doppietta, Maccione chiude