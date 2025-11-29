Gli Juniores cominciano l'anno con una goleada

Settore giovanile
sabato, 3 gennaio 2026, 18:35
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo.
Nella ripresa i rossoneri dilagano e restano in testa alla classifica del proprio campionato juniores a pari punti con il Viareggio. I ragazzi di mister Tempesti torneranno in campo tra 7 giorni in casa del San Macario Oltreserchio.
Lucchese-Fornaci: 12-0
LUCCHESE: Serra (50’ Murariu), Chiesa, Sharka, Pagliai, Bossini, Gabriele Cristofani (24’ Betti), Nannizzi (50’ Maccioni), Morisi, Piroli (50’ Ouadjaout), Lazzareschi, Favre (65’ Petroni) A disp.: Sarti, Ezzahery, Taddei, Giorgetti. All. Alessandro Tempesti
FORNACI 1928: Doga, Skender Daci, El Ainaoui, Germani, Luciano, Bonugli (61’ Lovi), Emanuel Daci (68’ Bianchi), Autiero, Francesco Cristofani (75’ Giacchini), Bonetta, Buti (82’ Amaranti). A disp.: Giannecchini, PieriAll.: Marco Amaranti
ARBITRO: Leonardo Lazzareschi di Lucca
RETI: 17’ Piroli, 33’ Chiesa, 44’ Sharka, 48’ Piroli, 54’ Morisi, 56’ Favre, 61’ Morisi, 66’ Chiesa, 73’ Lazzareschi, 80’ Nannizzi, 82’ Sharka, 89’ LazzareschiNOTE: ammoniti El Ainaoui e S. Daci
sabato, 20 dicembre 2025, 16:32
Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026
sabato, 13 dicembre 2025, 21:15
Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri
sabato, 6 dicembre 2025, 21:40
Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni
sabato, 29 novembre 2025, 20:32
La squadra di mister Tempesti ha battuto sul proprio terreno il Montecarlo con il punteggio di 2-1. Morisi e Piroli decidono la sfida nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Betti: è la sesta vittoria