Juniores ancora vincenti e primi

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 3 gennaio 2026, 18:35

La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa

sabato, 20 dicembre 2025, 16:32

Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026

sabato, 13 dicembre 2025, 21:15

Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri

sabato, 6 dicembre 2025, 21:40

Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni