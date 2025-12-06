Juniores ancora vincenti e primi

Settore giovanile
sabato, 10 gennaio 2026, 23:03
La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.
I rossoneri torneranno in campo tra sette giorni per ospitare a San Vito, il campo di casa, la Folgore Segromigno Piano.
San Macario Oltreserchio-Lucchese: 0-2
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Vannucchi, Pacolini, Barsotti, Vannucci, De Gaspari (85’ Dalle Piagge), Dinelli, Celanti (68’ Cantoni), Chelini, Kapidani (46’ Canali), Bechelli (85’ Carboncini), MarafettiA disp.: Lencioni, Arena, Checchi, Maniscalco. All. Roberto Bisordi
LUCCHESE: Serra, Chiesa, Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Ouadjaout (85’ Maccioni), Morisi, Favre (68’ Nannizzi), Lazzareschi, Piroli (93’ Giorgetti).A disp.: Murariu, Ezzahery, Maccioni, Taddei, Petroni, Hasa, Betti. All. Alessandro Tempesti
ARBITRO: Federico Bertini di Lucca
RETI: 15’ Piroli, 57’ Bossini
NOTE: ammoniti Celanti, De Gaspari, Vannucchi; Pagliai, Ouadjaout, Nannizzi, Lazzareschi. Espulsi Canali e Dinelli.
sabato, 3 gennaio 2026, 18:35
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa
sabato, 20 dicembre 2025, 16:32
Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026
sabato, 13 dicembre 2025, 21:15
Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri
sabato, 6 dicembre 2025, 21:40
Larga vittoria dei ragazzi di mister Tempesti che battono a domicilio il Barga per 5-0 , consolidano il quarto posto e rimangono attaccati alla vetta che è solo a tre punti: doppietta di Cristofani e gol di Ouadjaout, Lazzareschi e Maccioni