La Juniores inciampa ancora

Settore giovanile
sabato, 24 gennaio 2026, 18:58
La Lucchese Juniores cade in casa (per la seconda volta consecutiva) stavolta contro il Porcari. Accade tutto nella ripresa: passano in vantaggio gli ospiti con Orlandini, ma i rossoneri pareggiano subito i conti con Lazzareschi. Poi Lapiccirella e Lencioni fissano il risultato sul 1-3 consentendo all’Academy Porcari di portare a casa i tre punti e raggiungere in classifica proprio la Lucchese a quota 35.
Ora è già tempo di guardare oltre: la prima trasferta del girone di ritorno per i ragazzi di Tempesti sarà a Viareggio in casa della Croce Verde dove si dovrà provare a tornare a fare punti.
Lucchese-Academy Porcari 1-3
LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Nannizzi (60’ Maccioni), Pagliai, Bossini, Betti (85’ Giorgetti), Ouadjaout, Morisi, Favre (53’ Sarti), Lazzareschi, Piroli (75’ Ezzahery).A disp.: Murariu, Ulivi, Tesi, Hasa, Scaglione. All. All. Tempesti.
ACADEMY PORCARI: Monti, Buoni, Ferri, Landolfo (69’ Cavalzani), Barbieri, Lapiccirella, Landini, Orlandini (79’ Carmignani), Falconi, Rabaglia, Scollo (58’ Lencioni)A disp.: Pellegrini, Tintori, Sbrana, Misciacio, Pieretti. All. Sibilla.
ARBITRO: Giacomo Paganelli di Lucca
RETI: 47’ Orlandini, 50’ Lazzareschi, 61’ Lapiccirella, 77’ Lencioni
NOTE: ammonito Ouadjaout
sabato, 17 gennaio 2026, 15:54
Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit
sabato, 10 gennaio 2026, 23:03
La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.
sabato, 3 gennaio 2026, 18:35
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa
sabato, 20 dicembre 2025, 16:32
Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026