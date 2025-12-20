Banca di Pescia

Settore giovanile

La Juniores inciampa ancora

sabato, 24 gennaio 2026, 18:58

La Lucchese Juniores cade in casa (per la seconda volta consecutiva) stavolta contro il Porcari. Accade tutto nella ripresa: passano in vantaggio gli ospiti con Orlandini, ma i rossoneri pareggiano subito i conti con Lazzareschi. Poi Lapiccirella e Lencioni fissano il risultato sul 1-3 consentendo all’Academy Porcari di portare a casa i tre punti e raggiungere in classifica proprio la Lucchese a quota 35.

Ora è già tempo di guardare oltre: la prima trasferta del girone di ritorno per i ragazzi di Tempesti sarà a Viareggio in casa della Croce Verde dove si dovrà provare a tornare a fare punti.

Lucchese-Academy Porcari 1-3

LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Nannizzi (60’ Maccioni), Pagliai, Bossini, Betti (85’ Giorgetti), Ouadjaout, Morisi, Favre (53’ Sarti), Lazzareschi, Piroli (75’ Ezzahery).A disp.: Murariu, Ulivi, Tesi, Hasa, Scaglione. All. All. Tempesti.

ACADEMY PORCARI: Monti, Buoni, Ferri, Landolfo (69’ Cavalzani), Barbieri, Lapiccirella, Landini, Orlandini (79’ Carmignani), Falconi, Rabaglia, Scollo (58’ Lencioni)A disp.: Pellegrini, Tintori, Sbrana, Misciacio, Pieretti. All. Sibilla.

ARBITRO: Giacomo Paganelli di Lucca

RETI: 47’ Orlandini, 50’ Lazzareschi, 61’ Lapiccirella, 77’ Lencioni

NOTE: ammonito Ouadjaout

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 17 gennaio 2026, 15:54

La Juniores interrompe la striscia positiva

Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit

sabato, 10 gennaio 2026, 23:03

Juniores ancora vincenti e primi

La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.

sabato, 3 gennaio 2026, 18:35

Gli Juniores cominciano l'anno con una goleada

La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa

sabato, 20 dicembre 2025, 16:32

Battuto anche il Vorno

Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026

