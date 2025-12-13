La Juniores interrompe la striscia positiva

Settore giovanile
sabato, 17 gennaio 2026, 15:54
Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra. Proprio sugli sviluppi della punizione successiva al rosso diretto gli ospiti vanno in vantaggio con Dal Pino e raddoppiano con Mennucci. Prima della pausa la Lucchese dimezza il divario grazie al rigore realizzato da Lazzareschi ma l'inferiorità numerica si fa sentire nel secondo tempo. Sabato 24 gennaio inizierà il girone di ritorno con i ragazzi di Tempesti impegnati sempre a San Vito contro il Porcari.
Lucchese-Folgore Segromigno 2-5
LUCCHESE: Serra, Nannizzi (70' Petroni), Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Favre (86' Taddei), Morisi, Maccioni (28' Murariu), Lazzareschi (82' Hasa), Piroli (78' Ezzahery)
A disp.: Ulivi, Tesi, Betti, Michele Giorgetti
All.: All. Alessandro Tempesti
FOLGORE SEGROMIGNO PIANO: Susulete, Domini, Federico Giorgetti, Mennucci, Bigongiari, Ouattara, Peposhi (70' Pistelli), Faralli, Giannecchini (53' Fontana), Dal Pino (87' Bellucci), Parisi
A disp.: Luciani, Nieri, Cagnacci, Marchi, Spallino
All.: Paolo Providenti
ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca
RETI: 29' Dal Pino, 37' Mennucci, 43' rig. Lazzareschi, 47' Faralli, 56' Sharka, 67' Dal Pino, 80' Pistelli
NOTE: ammoniti Pagliai, Cristofani; Faralli, Giannecchini, Dal Pino. Al 27' espulso Serra
sabato, 10 gennaio 2026, 23:03
La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.
sabato, 3 gennaio 2026, 18:35
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa
sabato, 20 dicembre 2025, 16:32
Gli Under 19 di mister Tempesti vincono 2-1 in casa del Vorno e mantengono il primato in classifica, sia pure in coabitazione con il Viareggio: ora la sosta natalizia, il campionato tornerà a inizio 2026
sabato, 13 dicembre 2025, 21:15
Non si ferma la corsa dei ragazzi di mister Tempesti che battono nettamente per 5-2 il Viareggio raggiungendolo in classifica: una tripletta di Bossini e una doppietta di Cristofani sanciscono la superiorità dei rossoneri