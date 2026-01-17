Ancora una vittoria per gli Juniores rossoneri

Settore giovanile
sabato, 21 febbraio 2026, 17:54
Vittoria importante per la Juniores di mister Alessandro Tempesti (nella foto) nel difficile scontro in alta quota contro il Valdottavo. Prima dell'intervallo è Riccardo Chiesa a portare in vantaggio la Lucchese. Il Valdottavo la pareggia in apertura di ripresa con Giusfredi, ma Edoardo Morisi al 72' trova il timbro del vantaggio definitivo. Rossoneri sempre agganciati al treno di testa, a un solo punto dalla vetta. Tra una settimana i ragazzi della Lucchese saranno attesi dallo Stiava per continuare la loro corsa.
Lucchese-Valdottavo: 2-1
LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Bossini, Pagliai, Cristofani, Scaglione, Favre (82' Maccioni), Onu (36' Sarti) (65' Petroni), Ouadjaout, Morisi, Piroli
A disp.: Murariu, Tesi, Hasa, Giorgetti, Betti, Taddei
All.: Alessandro Tempesti
VALDOTTAVO: Grilli, Mattii (87' Fazzi), Maggi (46' Lazzareschi), Brunini (80' Sartini), Puppa, Di Michele, Giusfredi, Franceschi, Lombardi (58' Benvenuti), Cariglino (93' Benetti), Peranzi
A disp.: Del Bergiolo, Sanini, Capoku, Contini
All.: Lorenzo Bertolacci
ARBITRO: Andrea Madrigali di Lucca
RETI: 44' Chiesa, 51' Giusfredi, 72' Morisi
NOTE: ammoniti Pagliai, Cristofani, Piroli; Lombardi, Giusfredi, Cariglino
mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19
Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini, poi nella ripresa ancora Favre, Ouadjaout e Piroli chiudono i conti
sabato, 14 febbraio 2026, 18:28
Dopo il rinvio per il maltempo della scorsa settimana, i ragazzi di mister Tempesti vincono facilmente sul terreno del S.Anna: finisce 5-0 in una gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi
sabato, 24 gennaio 2026, 18:58
Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica
sabato, 17 gennaio 2026, 15:54
Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit