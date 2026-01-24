Juniores, ancora un successo rotondo

Settore giovanile
sabato, 28 febbraio 2026, 19:15
Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che battono gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Si va all'intervallo sullo 0-2. Al rientro in campo dagli spogliatoi i rossoneri dilagano con le reti di Chiesa, Lazzareschi, Morisi, ancora Chiesa (tripletta) e, infine, il nuovo entrato Maccioni. Rossoneri che toccano il muro dei 50 punti in classifica e si preparano ad ospitare lo Sporting San Donato sabato prossimo a San Vito.
Stiava-Lucchese 0-7
STIAVA: Battisti, Locci (75' Renzulli), Bellucci (63' Guidotti), Giunta, Ndoka (53' Bertagna), Martini, Simonini, Priami, Gemignani, Ceseri (65' Bertini), Armonico
A disp.: Lucariello
All.: Walter Milani
LUCCHESE: Serra (67' Murariu), Chiesa, Sharka (66' Nannizzi), Bossini, Scaglione (78' Taddei), Cristofani, Favre, Morisi, Ouadjaout (75' Giorgetti), Lazzareschi, Piroli (67' Maccioni)
A disp.: Ezzahery, Petroni, Betti
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Alessio Agostini di Viareggio
RETI: 5' Ouadjaout, 28' e 56' Chiesa, 64' Lazzareschi, 66' Morisi, 78' Chiesa, 87' Maccioni
NOTE: ammonito Priami
sabato, 21 febbraio 2026, 17:54
La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente
mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19
Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini, poi nella ripresa ancora Favre, Ouadjaout e Piroli chiudono i conti
sabato, 14 febbraio 2026, 18:28
Dopo il rinvio per il maltempo della scorsa settimana, i ragazzi di mister Tempesti vincono facilmente sul terreno del S.Anna: finisce 5-0 in una gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi
sabato, 24 gennaio 2026, 18:58
Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica