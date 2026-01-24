Settore giovanile



Juniores, ancora un successo rotondo

sabato, 28 febbraio 2026, 19:15

Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che battono gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Si va all'intervallo sullo 0-2. Al rientro in campo dagli spogliatoi i rossoneri dilagano con le reti di Chiesa, Lazzareschi, Morisi, ancora Chiesa (tripletta) e, infine, il nuovo entrato Maccioni. Rossoneri che toccano il muro dei 50 punti in classifica e si preparano ad ospitare lo Sporting San Donato sabato prossimo a San Vito.



Stiava-Lucchese 0-7

STIAVA: Battisti, Locci (75' Renzulli), Bellucci (63' Guidotti), Giunta, Ndoka (53' Bertagna), Martini, Simonini, Priami, Gemignani, Ceseri (65' Bertini), Armonico

A disp.: Lucariello

All.: Walter Milani



LUCCHESE: Serra (67' Murariu), Chiesa, Sharka (66' Nannizzi), Bossini, Scaglione (78' Taddei), Cristofani, Favre, Morisi, Ouadjaout (75' Giorgetti), Lazzareschi, Piroli (67' Maccioni)

A disp.: Ezzahery, Petroni, Betti

All.: Alessandro Tempesti



ARBITRO: Alessio Agostini di Viareggio

RETI: 5' Ouadjaout, 28' e 56' Chiesa, 64' Lazzareschi, 66' Morisi, 78' Chiesa, 87' Maccioni

NOTE: ammonito Priami