Settore giovanile



L'Under 19 vince largo anche nel recupero

mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19

Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini. In apertura di ripresa ancora Favre (un'altra doppietta per l'attaccante rossonero), prima del gol del Capannori con Sansone. Nel finale Ouadjaout e Piroli chiudono i conti. Lucchese adesso a un solo punto dalla vetta della classifica e chiamata, tra tre giorni, a un'altra sfida importante: lo scontro diretto contro il Valdottavo (sabato 21 febbraio alle ore 15:00). Di seguito il tabellino della gara:



Lucchese-Città di Capannori 5-1

LUCCHESE: De Notter, Nannizzi, Sharka (84' Sarti), Pagliai, Scaglione (87' Ezzahery), Bossini, Favre (65' Maccioni), Cristofani, Ouadjaout (84' Hasa), Morisi, Piroli (81' Giorgetti)

A disp.: Murariu, Petroni, Betti, Tassei

All.: Alessandro Tempesti



CITTÀ DI CAPANNORI: Gialdini, Ercolini (71' Moraru), Vallefuoco, Peri, Matricardi, Leonardo Facco (71' Martinelli), Domini (46' Medici), Biondi, Barsi (57' Paganelli), Sansone, Alessandro Facco (46' Bianchi)

A disp.: Mori, Cepele, Ferretti, Spagna

All.: Alessandro Massaria



ARBITRO: Ilias Ait Ali Outaleb di Lucca

RETI: 39' Favre, 45' Bossini, 50' Favre, 54' Sansone, 79' Piroli, 83' Ouadjaout

NOTE: ammoniti Martinelli, Biondi