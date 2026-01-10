Banca di Pescia

L'Under 19 vince largo anche nel recupero

mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19

Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini. In apertura di ripresa ancora Favre (un'altra doppietta per l'attaccante rossonero), prima del gol del Capannori con Sansone. Nel finale Ouadjaout e Piroli chiudono i conti. Lucchese adesso a un solo punto dalla vetta della classifica e chiamata, tra tre giorni, a un'altra sfida importante: lo scontro diretto contro il Valdottavo (sabato 21 febbraio alle ore 15:00). Di seguito il tabellino della gara:

Lucchese-Città di Capannori 5-1

LUCCHESE: De Notter, Nannizzi, Sharka (84' Sarti), Pagliai, Scaglione (87' Ezzahery), Bossini, Favre (65' Maccioni), Cristofani, Ouadjaout (84' Hasa), Morisi, Piroli (81' Giorgetti)
A disp.: Murariu, Petroni, Betti, Tassei
All.: Alessandro Tempesti

CITTÀ DI CAPANNORI: Gialdini, Ercolini (71' Moraru), Vallefuoco, Peri, Matricardi, Leonardo Facco (71' Martinelli), Domini (46' Medici), Biondi, Barsi (57' Paganelli), Sansone, Alessandro Facco (46' Bianchi)
A disp.: Mori, Cepele, Ferretti, Spagna
All.: Alessandro Massaria

ARBITRO: Ilias Ait Ali Outaleb di Lucca
RETI: 39' Favre, 45' Bossini, 50' Favre, 54' Sansone,  79' Piroli, 83' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Martinelli, Biondi

 

sabato, 14 febbraio 2026, 18:28

L'Under 19 torna al successo

Dopo il rinvio per il maltempo della scorsa settimana, i ragazzi di mister Tempesti vincono facilmente sul terreno del S.Anna: finisce 5-0 in una gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi

sabato, 24 gennaio 2026, 18:58

La Juniores inciampa ancora

Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica

sabato, 17 gennaio 2026, 15:54

La Juniores interrompe la striscia positiva

Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit

sabato, 10 gennaio 2026, 23:03

Juniores ancora vincenti e primi

La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.

