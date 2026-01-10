L'Under 19 vince largo anche nel recupero

Settore giovanile
mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19
Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini. In apertura di ripresa ancora Favre (un'altra doppietta per l'attaccante rossonero), prima del gol del Capannori con Sansone. Nel finale Ouadjaout e Piroli chiudono i conti. Lucchese adesso a un solo punto dalla vetta della classifica e chiamata, tra tre giorni, a un'altra sfida importante: lo scontro diretto contro il Valdottavo (sabato 21 febbraio alle ore 15:00). Di seguito il tabellino della gara:
Lucchese-Città di Capannori 5-1
LUCCHESE: De Notter, Nannizzi, Sharka (84' Sarti), Pagliai, Scaglione (87' Ezzahery), Bossini, Favre (65' Maccioni), Cristofani, Ouadjaout (84' Hasa), Morisi, Piroli (81' Giorgetti)
A disp.: Murariu, Petroni, Betti, Tassei
All.: Alessandro Tempesti
CITTÀ DI CAPANNORI: Gialdini, Ercolini (71' Moraru), Vallefuoco, Peri, Matricardi, Leonardo Facco (71' Martinelli), Domini (46' Medici), Biondi, Barsi (57' Paganelli), Sansone, Alessandro Facco (46' Bianchi)
A disp.: Mori, Cepele, Ferretti, Spagna
All.: Alessandro Massaria
ARBITRO: Ilias Ait Ali Outaleb di Lucca
RETI: 39' Favre, 45' Bossini, 50' Favre, 54' Sansone, 79' Piroli, 83' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Martinelli, Biondi
sabato, 14 febbraio 2026, 18:28
Dopo il rinvio per il maltempo della scorsa settimana, i ragazzi di mister Tempesti vincono facilmente sul terreno del S.Anna: finisce 5-0 in una gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi
sabato, 24 gennaio 2026, 18:58
Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica
sabato, 17 gennaio 2026, 15:54
Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit
sabato, 10 gennaio 2026, 23:03
La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.