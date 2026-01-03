L'Under 19 torna al successo

Settore giovanile
sabato, 14 febbraio 2026, 18:28
Dopo il rinvio della partita di sabato scorso per impraticabilità del terreno di gioco, i rossoneri juniores tornano in campo con una netta vittoria in casa dell’Aquila Sant’Anna. Gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi.
Nella ripresa il 7 e il 9 rossoneri chiudono definitivamente i conti. Lucchese momentaneamente quarta in classifica con 41 punti, in attesa di recuperare, mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00, la partita contro il Città di Capannori.
Aquila S. Anna-Lucchese 0-5
AQUILA SANT’ANNA: Malaspina (65’ Di Lorenzo), Saliu, Giorgi, Angeli, Lucarotti, Barsanti (61’ Meschi), Ceragioli (46’ Ciniero), Severini (70’ Belluomini), Sinani (65’ Saadi), Careddu, Perotti.
A disp.: Lazzarini, Paffile, Stefani
All.: Gianmarco De Cicco
LUCCHESE: Serra (46’ De Notter), Nannizzi, Bossini, Pagliai, Scaglione (65’ Petroni), Cristofani, Favre (60’ Maccioni), Morisi, Ouadjaout (81’ Giorgetti), Lazzareschi (70’ Ezzahery), Piroli
A disp.: Sarti, Hasa, Betti, Tesi
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Cristiano Biagini di Lucca
RETI: 3’ Favre, 31’ Ouadjaout, 35’ Morisi, 57’ Favre, 70’ Ouadjaout
sabato, 24 gennaio 2026, 18:58
Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica
sabato, 17 gennaio 2026, 15:54
Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit
sabato, 10 gennaio 2026, 23:03
La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.
sabato, 3 gennaio 2026, 18:35
La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa