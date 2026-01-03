Banca di Pescia

L'Under 19 torna al successo

sabato, 14 febbraio 2026, 18:28

Dopo il rinvio della partita di sabato scorso per impraticabilità del terreno di gioco, i rossoneri juniores tornano in campo con una netta vittoria in casa dell’Aquila Sant’Anna. Gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi.

Nella ripresa il 7 e il 9 rossoneri chiudono definitivamente i conti. Lucchese momentaneamente quarta in classifica con 41 punti, in attesa di recuperare, mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00, la partita contro il Città di Capannori.

Aquila S. Anna-Lucchese 0-5

AQUILA SANT’ANNA: Malaspina (65’ Di Lorenzo), Saliu, Giorgi, Angeli, Lucarotti, Barsanti (61’ Meschi), Ceragioli (46’ Ciniero), Severini (70’ Belluomini), Sinani (65’ Saadi), Careddu, Perotti.
A disp.: Lazzarini, Paffile, Stefani
All.: Gianmarco De Cicco

LUCCHESE: Serra (46’ De Notter), Nannizzi, Bossini, Pagliai, Scaglione (65’ Petroni), Cristofani, Favre (60’ Maccioni), Morisi, Ouadjaout (81’ Giorgetti), Lazzareschi (70’ Ezzahery), Piroli
A disp.: Sarti, Hasa, Betti, Tesi
All.: Alessandro Tempesti

ARBITRO: Cristiano Biagini di Lucca
RETI: 3’ Favre, 31’ Ouadjaout, 35’ Morisi, 57’ Favre, 70’ Ouadjaout

 

 

 

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 24 gennaio 2026, 18:58

La Juniores inciampa ancora

Nuova battuta di arresto dei giovani di mister Tempesti che vengono battuti sul proprio terreno per 3-1 dall'Academy Porcari nella prima giornata di ritorno del campionato e scivolano al terzo posto in classifica

sabato, 17 gennaio 2026, 15:54

La Juniores interrompe la striscia positiva

Dopo 13 risultati utili consecutivi la Juniores della Lucchese cade in casa contro la Folgore Segromigno Piano in una partita condizionata dall'espulsione, al 27', del portiere rossonero Alessandro Serra: finisce 5-2 per gli ospit

sabato, 10 gennaio 2026, 23:03

Juniores ancora vincenti e primi

La Lucchese Juniores di mister Tempesti passa anche in casa del San Macario Oltreserchio. Decidono un gol per tempo di Piroli e Bossini che permettono di continuare la corsa in testa alla classifica in coabitazione con il Viareggio.

sabato, 3 gennaio 2026, 18:35

Gli Juniores cominciano l'anno con una goleada

La Lucchese Juniores di mister Alessandro Tempesti inizia molto bene il nuovo anno battendo 12-0 il Fornaci 1928. Un successo mai in discussione: apre le marcature Piroli, poi Riccardo Chiesa e Sharka prima della fine del primo tempo chiudono la gara con i rossoneri che dilagano nella ripresa

