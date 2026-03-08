Settore giovanile



La Juniores cade a Pieve Fosciana

sabato, 14 marzo 2026, 18:54

A 24 ore dalla trasferta di Sassuolo nel Torneo di Viareggio la Lucchese juniores cade in casa del Pieve Fosciana in campionato. La fatica della gara del giorno precedente incide e non poco sulle gambe dei ragazzi rossoneri, che pure si portano in vantaggio grazie al gol al 13' di Mateo Onu. La stanchezza si fa sentire con il passare dei minuti: al 16' i padroni di casa pareggiano con Santini e il primo tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa lo stesso Santini firma la tripletta personale e ribalta la situazione regalando al Pieve Fosciana i tre punti. In classifica la Lucchese resta a quota 53 punti al 3° posto in classifica. La prossima sfida in campionato sarà sabato 21 marzo in casa del Montecarlo, ma prima sarà di nuovo di scena la Viareggio Cup: i rossoneri agli ottavi di finale affronteranno lo Spezia e lo faranno martedì 17 marzo alle ore 14:30 a Lerici (SP).

Pieve Fosciana-Lucchese: 3-1



PIEVE FOSCIANA: Paoli, Corrieri, Toschi, Orsetti, Galligani, Rossi, Oguntinde, Bechelli, Santini, Lanzalotta, Malatesta

A disp.: Angelini, Edbiri, Bertoli

All.: Simone Lezoli



LUCCHESE: De Notter, Chiesa (44' Maccioni), Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Nannizzi (75' Ezzahery), Onu, Favre (77' Hasa), Morisi, Piroli (87' Taddei)

A disp.: Murariu, Scaglione, Giorgetti, Betti, Tesi

All.: Alessandro Tempesti



ARBITRO: Francesco Banducci di Lucca

RETI: 13' Onu, 16' 63', 67' Bandini

NOTE: ammoniti Favre, De Notter, Lanzalotta, Paoli