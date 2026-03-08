La Juniores cade a Pieve Fosciana

Settore giovanile
sabato, 14 marzo 2026, 18:54
A 24 ore dalla trasferta di Sassuolo nel Torneo di Viareggio la Lucchese juniores cade in casa del Pieve Fosciana in campionato. La fatica della gara del giorno precedente incide e non poco sulle gambe dei ragazzi rossoneri, che pure si portano in vantaggio grazie al gol al 13' di Mateo Onu. La stanchezza si fa sentire con il passare dei minuti: al 16' i padroni di casa pareggiano con Santini e il primo tempo si chiude sull'1-1.
Nella ripresa lo stesso Santini firma la tripletta personale e ribalta la situazione regalando al Pieve Fosciana i tre punti. In classifica la Lucchese resta a quota 53 punti al 3° posto in classifica. La prossima sfida in campionato sarà sabato 21 marzo in casa del Montecarlo, ma prima sarà di nuovo di scena la Viareggio Cup: i rossoneri agli ottavi di finale affronteranno lo Spezia e lo faranno martedì 17 marzo alle ore 14:30 a Lerici (SP).
Pieve Fosciana-Lucchese: 3-1
PIEVE FOSCIANA: Paoli, Corrieri, Toschi, Orsetti, Galligani, Rossi, Oguntinde, Bechelli, Santini, Lanzalotta, Malatesta
A disp.: Angelini, Edbiri, Bertoli
All.: Simone Lezoli
LUCCHESE: De Notter, Chiesa (44' Maccioni), Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Nannizzi (75' Ezzahery), Onu, Favre (77' Hasa), Morisi, Piroli (87' Taddei)
A disp.: Murariu, Scaglione, Giorgetti, Betti, Tesi
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Francesco Banducci di Lucca
RETI: 13' Onu, 16' 63', 67' Bandini
NOTE: ammoniti Favre, De Notter, Lanzalotta, Paoli
venerdì, 13 marzo 2026, 16:54
Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo. Ragghianti ancora in gol
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca
lunedì, 9 marzo 2026, 18:50
Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin pareggia per gli statunitensi
domenica, 8 marzo 2026, 11:23
Grazie alla larga vittoria con il San Donato (7-0 il risultato finale) i ragazzi di mister Tempesti restano al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Viareggio