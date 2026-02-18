Juniores, i rossoneri continuano la rincorsa

Settore giovanile
domenica, 8 marzo 2026, 11:23
Con un netto 7-0 la Lucchese juniores di mister Tempesti liquida lo Sporting San Donato. Apre le marcature Cristofani dopo poco più di un quarto d'ora, poi una doppietta di Bossini chiude il primo tempo sul 3-0. Apre le danze della ripresa Riccardo Chiesa di testa, seguito da Scaglione, Favre e Maccioni. La classifica in testa resta invariata in seguito alle concomitanti vittorie di Viareggio (3-0 sul Valdottavo) e Porcari (0-2 in casa della Folgore Segromigno Piano).
Comanda ancora il Viareggio con 54 punti, mentre la Lucchese è a quota 53 appaiata al Porcari. Quella che inizia lunedì sarà una settimana densa per i giovani rossoneri, impegnati lunedì e venerdì nella fase a gironi della Viareggio Cup contro UYSS New York e Sassuolo, prima di riprendere la marcia in campionato in casa del Pieve Fosciana.
Lucchese-San Donato: 7-0
LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Bossini, Pagliai, Scaglione (66' Ezzahery), Cristofani (41' Nannizzi), Favre (82' Betti), Morisi, Ouadjaout (60' Maccioni), Lazzareschi, Piroli (73' Giorgetti)
A disp.: Murariu, Taddei, Petroni, Sarti
All.: Alessandro Tempesti
SPORTING SAN DONATO: Casalvieri, Mangolini (70' Vidili), Malfatti, La Selva, Stiavelli, Alama, Kasa (72' Martinis), Massart, Njie (80' Castellano), Marashi (63' Bouallali), Ratti (60' Meschi)
A disp.: Guglielmi, Giglioli
ARBITRO: Andrea Moriconi di Lucca
RETI: 16' Cristofani, 25' e 32' Bossini, 47' Chiesa, 53' Scaglione, 61' Favre, 81' Maccioni
NOTE: ammonito Massart
sabato, 7 marzo 2026, 16:46
Rossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU).
sabato, 28 febbraio 2026, 19:15
Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che superano gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo soli 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Nella ripresa i rossoneri dilagano
sabato, 21 febbraio 2026, 17:54
La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente
mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19
Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini, poi nella ripresa ancora Favre, Ouadjaout e Piroli chiudono i conti