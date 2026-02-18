Settore giovanile



Juniores, i rossoneri continuano la rincorsa

domenica, 8 marzo 2026, 11:23

Con un netto 7-0 la Lucchese juniores di mister Tempesti liquida lo Sporting San Donato. Apre le marcature Cristofani dopo poco più di un quarto d'ora, poi una doppietta di Bossini chiude il primo tempo sul 3-0. Apre le danze della ripresa Riccardo Chiesa di testa, seguito da Scaglione, Favre e Maccioni. La classifica in testa resta invariata in seguito alle concomitanti vittorie di Viareggio (3-0 sul Valdottavo) e Porcari (0-2 in casa della Folgore Segromigno Piano).

Comanda ancora il Viareggio con 54 punti, mentre la Lucchese è a quota 53 appaiata al Porcari. Quella che inizia lunedì sarà una settimana densa per i giovani rossoneri, impegnati lunedì e venerdì nella fase a gironi della Viareggio Cup contro UYSS New York e Sassuolo, prima di riprendere la marcia in campionato in casa del Pieve Fosciana.

Lucchese-San Donato: 7-0



LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Bossini, Pagliai, Scaglione (66' Ezzahery), Cristofani (41' Nannizzi), Favre (82' Betti), Morisi, Ouadjaout (60' Maccioni), Lazzareschi, Piroli (73' Giorgetti)

A disp.: Murariu, Taddei, Petroni, Sarti

All.: Alessandro Tempesti



SPORTING SAN DONATO: Casalvieri, Mangolini (70' Vidili), Malfatti, La Selva, Stiavelli, Alama, Kasa (72' Martinis), Massart, Njie (80' Castellano), Marashi (63' Bouallali), Ratti (60' Meschi)

A disp.: Guglielmi, Giglioli



ARBITRO: Andrea Moriconi di Lucca

RETI: 16' Cristofani, 25' e 32' Bossini, 47' Chiesa, 53' Scaglione, 61' Favre, 81' Maccioni

NOTE: ammonito Massart