Settore giovanile



La Lucchese torna alla Viareggio Cup

sabato, 7 marzo 2026, 16:46

La Lucchese Calcio comunica che prenderà parte alla 76ª edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più prestigiosi del panorama calcistico internazionale. "Per la società rossonera – si legge nella nota – si tratta di un’importante occasione e di un motivo di grande orgoglio: tornare a rappresentare i colori della Lucchese in una competizione di tale prestigio significa valorizzare il lavoro svolto dal club e offrire ai propri giovani calciatori una vetrina di assoluto livello.

La Lucchese è stata inserita nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio dei rossoneri è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU). La seconda gara del girone si disputerà venerdì 13 marzo alle ore 14:30 contro il Sassuolo presso il Mapei Football Center. La Lucchese è stata inserita, insieme a Vis Pesaro e Pistoiese, all'ultimo momento per la rinuncia, causa impossibilità ad avere i visti, di tre formazioni giovanili africane.