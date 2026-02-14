Banca di Pescia

La Lucchese torna alla Viareggio Cup

sabato, 7 marzo 2026, 16:46

La Lucchese Calcio comunica che prenderà parte alla 76ª edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più prestigiosi del panorama calcistico internazionale. "Per la società rossonera – si legge nella nota – si tratta di un’importante occasione e di un motivo di grande orgoglio: tornare a rappresentare i colori della Lucchese in una competizione di tale prestigio significa valorizzare il lavoro svolto dal club e offrire ai propri giovani calciatori una vetrina di assoluto livello.

La Lucchese è stata inserita nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio dei rossoneri è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU). La seconda gara del girone si disputerà venerdì 13 marzo alle ore 14:30 contro il Sassuolo presso il Mapei Football Center. La Lucchese è stata inserita, insieme a Vis Pesaro e Pistoiese, all'ultimo momento per la rinuncia, causa impossibilità ad avere i visti, di tre formazioni giovanili africane.

 

 

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 28 febbraio 2026, 19:15

Juniores, ancora un successo rotondo

Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che superano gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo soli 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Nella ripresa i rossoneri dilagano

sabato, 21 febbraio 2026, 17:54

Ancora una vittoria per gli Juniores rossoneri

La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente

mercoledì, 18 febbraio 2026, 21:19

L'Under 19 vince largo anche nel recupero

Nel recupero infrasettimanale della 18ª giornata la Lucchese Juniores si impone contro il Città di Capannori con un netto 5-1. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Favre e il ritorno al gol di Bossini, poi nella ripresa ancora Favre, Ouadjaout e Piroli chiudono i conti

sabato, 14 febbraio 2026, 18:28

L'Under 19 torna al successo

Dopo il rinvio per il maltempo della scorsa settimana, i ragazzi di mister Tempesti vincono facilmente sul terreno del S.Anna: finisce 5-0 in una gara già fortemente indirizzata nel corso del primo tempo con le reti di Favre, Ouadjaout e Morisi

