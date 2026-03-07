Settore giovanile



Viareggio Cup, contro il Sassuolo una sconfitta indolore

venerdì, 13 marzo 2026, 16:54

Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo contro un avversario ancora da stabilire.

Al Centro Sportivo “Mapei Football Center” i neroverdi (a punteggio pieno e in grado nelle due precedenti gare di vincere con sei gol di scarto) si sono imposti con i gol di Volante, Sangiorgi su rigore e De Dominicis, questi ultimi due nella ripresa, i rossoneri avevano trovato il pari nel primo tempo grazie alla seconda rete nel torneo di capitan Ragghianti. Una gara, al di là del risultato, giocata alla pari ed è anche questa una notizia molto confortante per il rinnovato settore giovanile rossonero. Presenti in tribuna anche il patron Brunori e il direttore Gianni. Nell'altra gara del girone, vittoria per 2-1 dell'Uyss NewYork (che dunque si classifica terzo e verrà ripescato) sul Signa.

Sassuolo-Lucchese: 2-1

SASSUOLO: Cingolani, Burman, Golinelli, Gianelli, Merzi, Volante, Coman, Seck (59' Tumminelli), Sangiorgi, Roli (75' De Dominicis), Panariello (46' Wiredu)

A disp.: Venuti, Simoni, Cavani. All.: Cris Gilioli



LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Daly, Ragghianti (87' Maccioni), Callarà (91' Hasa), Mastacchi (54' Piroli), Noto, Nannizzi

A disp.: De Notter, Murariu, Ouadjaout, Ezzahery, Taddei, Ulivi, Tesi, Giorgetti. All.: Alessandro Tempesti



ARBITRO: Ferri di Bologna. Assistenti: Touijar di Reggio Emilia e Nid Bella di Bologna

RETI: 2' Volante, 27' Ragghianti, 62' rig. Sangiorgi, 79' De Dominicis

NOTE: ammoniti Nannizzi, Sangiorgi