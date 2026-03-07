Viareggio Cup, contro il Sassuolo una sconfitta indolore

Settore giovanile
venerdì, 13 marzo 2026, 16:54
Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo contro un avversario ancora da stabilire.
Al Centro Sportivo “Mapei Football Center” i neroverdi (a punteggio pieno e in grado nelle due precedenti gare di vincere con sei gol di scarto) si sono imposti con i gol di Volante, Sangiorgi su rigore e De Dominicis, questi ultimi due nella ripresa, i rossoneri avevano trovato il pari nel primo tempo grazie alla seconda rete nel torneo di capitan Ragghianti. Una gara, al di là del risultato, giocata alla pari ed è anche questa una notizia molto confortante per il rinnovato settore giovanile rossonero. Presenti in tribuna anche il patron Brunori e il direttore Gianni. Nell'altra gara del girone, vittoria per 2-1 dell'Uyss NewYork (che dunque si classifica terzo e verrà ripescato) sul Signa.
Sassuolo-Lucchese: 2-1
SASSUOLO: Cingolani, Burman, Golinelli, Gianelli, Merzi, Volante, Coman, Seck (59' Tumminelli), Sangiorgi, Roli (75' De Dominicis), Panariello (46' Wiredu)
A disp.: Venuti, Simoni, Cavani. All.: Cris Gilioli
LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Daly, Ragghianti (87' Maccioni), Callarà (91' Hasa), Mastacchi (54' Piroli), Noto, Nannizzi
A disp.: De Notter, Murariu, Ouadjaout, Ezzahery, Taddei, Ulivi, Tesi, Giorgetti. All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Ferri di Bologna. Assistenti: Touijar di Reggio Emilia e Nid Bella di Bologna
RETI: 2' Volante, 27' Ragghianti, 62' rig. Sangiorgi, 79' De Dominicis
NOTE: ammoniti Nannizzi, Sangiorgi
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca
lunedì, 9 marzo 2026, 18:50
Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin pareggia per gli statunitensi
domenica, 8 marzo 2026, 11:23
Grazie alla larga vittoria con il San Donato (7-0 il risultato finale) i ragazzi di mister Tempesti restano al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Viareggio
sabato, 7 marzo 2026, 16:46
Rossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU).